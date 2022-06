Boyce Avenue: trio de sucesso no YouTube desembarca em Brasília para show inédito

A apresentação na capital federal faz parte da maior turnê da banda norte-americana no Brasil, com apresentações marcadas no país até o fim do mês

Pela primeira vez em Brasília/DF, um dos maiores fenômenos do YouTube, Boyce Avenue, se apresenta na Arena BRB Mané Garrincha no dia 18 de junho (sábado), a partir das 19h.

Esta é a quinta e maior turnê do grupo pelo país, com oito apresentações marcadas em várias regiões, incluindo a capital federal. No show, o trio promete versões acústicas de hits mundialmente famosos.

O grupo, formado pelos irmãos Alejandro (vocalista principal, violão e piano), Daniel (baixo, percussão e vocais) e Fabian Manzano (violão e vocais), surgiu em 2004 e ganhou destaque com vídeos no YouTube a partir de 2007. Atualmente, acumula mais de 15,8 milhões de inscritos e mais de 6 bilhões de visualizações no canal oficial, um dos mais populares do mundo.

A trajetória da banda, marcada pelo som acústico romântico, traz covers de canções populares como “We Can’t Stop” (Miley Cyrus), “Photograph” (Ed Sheeran) e “Mirrors” (Justin Timberlake), umas das mais mais tocadas na plataforma de vídeos e também entre as mais ouvidas no Spotify, assim como o cover de “Heaven” (Bryan Adams), que estourou há 10 anos. O nome Boyce Avenue é a junção de duas ruas onde os irmãos cresceram na cidade de Sarasota, na Flórida, nos Estados Unidos.

A apresentação única do grupo em Brasília é uma produção da FUNN, uma das principais plataformas de entretenimento da cidade, com a B Concerts. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingresse, com preços a partir de R$ 125 e três setores: Pista, Pista Premium e Camarote.

Além da meia-entrada para estudantes, pessoas com deficiência e idosos, o evento disponibiliza a opção da meia social. Para obter o benefício, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível, ou doar um cobertor ou peça de agasalho. As doações são feitas na entrada do evento.

Para mais informações e venda de ingressos, é possível acessar o site https://www.ingresse.com/boyce-avenue