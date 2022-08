Box Brazil lança 10 novos canais e amplia o leque com programação de qualidade para atender diferentes públicos

Em comemoração aos 10 anos de atuação no mercado audiovisual, o grupo passa a programar um total de 16 canais de TV para os segmentos de payTV e plataformas streaming

Para celebrar o 10º aniversário, o Grupo Box Brazil anuncia o lançamento de nada mais nada menos que 10 novos canais para os segmentos de payTV e plataformas de Streaming. Dessa forma a empresa fortalece o compromisso com a indústria de entretenimento e se posiciona como a maior programadora independente brasileira de televisão por assinatura e de plataformas streaming.

O Box Brazil já programava e distribuía no país os canais Travel Box Brazil (viagens e turismo), Music Box Brazil (música brasileira), Prime Box Brazil (filmes e séries independentes brasileiras), FashionTV (moda brasileira e internacional), Box Kids (infantil) e Market (negócios e inovação). Agora, junta-se a estes canais os novíssimos Box Cinema, Box Docs, Box Pipoca, Box Familia, Box Stories, Box Curtas, Box LifeStyle e três novos canais voltados para o conteúdo vídeo musical: o Music Box Shows, o Music Box Hits e o Music Box Sertanejo. Serão 16 canais lineares de TV para os segmentos de payTV e plataformas streaming no total.

“Nosso grupo conta hoje com mais de 10 mil títulos internacionais sobre sua gestão, além de mais de 6 mil conteúdos brasileiros, que são exibidos nos canais payTV, na plataforma Box Brazil Play e nas diversas plataformas streaming que são desenvolvidas e programadas pela Container, empresa de tecnologia e de plataformas streaming para os clientes do grupo, ao exemplo da Grêmio Play”, informa Cícero Aragon, CEO do Box Brazil.

Ramiro Azevedo, Head do núcleo do Grupo Box Brazil que programa os canais Prime Box, Box Kids e FashionTV, e que assume a operação de sete dos dez lançamentos (Box Cinema, Box Docs, Box Pipoca, Box Família, Box Stories, Box Curtas, Box LifeStyle), destaca que o público confia e se identifica com a curadoria de conteúdo e programação que conta com forte atratividade e segmentação e isto, na grande maioria dos canais, é feita exclusivamente por players de referência.

“Neste sentido, estrategicamente, passamos a ofertar ao público e ao mercado um portfólio de produtos mais completo, que ampliará de maneira exponencial o público atual que a programadora do grupo alcança, que gira em torno de 36 milhões de pessoas diariamente no mercado de Pay TV Brasileiro”, afirma Azevedo.

Para o grupo, neste momento em que mercado mundial de entretenimento está em transformação, especialmente com a ampliação da diversidade de plataformas streaming, os dados de consumo e pesquisas de mercado têm comprovado que, tanto na realidade brasileira como na internacional, os canais lineares continuam e continuarão despertando muito interesse dos assinantes, dividindo a atenção com os conteúdos on demand.

Márcio Mazzeron, Head do Núcleo que programa os canais Travel Box Brazil e Music Box Brazil e que agrega a operação dos novos canais Music Box Shows, Music Box Hits e Music Box Sertanejo, reforça que as novidades do grupo abrem ainda mais espaço para a música independente brasileira, acrescentando agora conteúdo internacional.

“Lançamos novas janelas e promovemos mais segmentação. Mantemos o foco na música brasileira, mas ampliamos a nossa abrangência e nos tornamos também internacionais. Temos muito orgulho de, somente no Music Box Brazil, termos exibido mais de 80 mil horas de conteúdo musical brasileiro e mais de 10 mil obras vídeo musicais em nossos primeiros dez anos de operação e isso se ampliará muito mais agora”, garante Mazzeron.

Por fim, o grupo Box Brazil adianta que, ainda neste ano, serão anunciados outros novos canais voltados para os mercados brasileiro e internacional, além de outras novidades.

Confira a programação dos novos canais

Box Cinema: Canal de filmes dedicado à cinematográfica mundial. Os mais variados gêneros ficcionais estão presentes no canal de longas-metragens nacionais e internacionais produzidos por estúdios de mais de 30 diferentes países.

Box Docs: Um canal de histórias reais, contadas sob o olhar de renomados cineastas e de novos talentos, de diferentes países, apresentadas em filmes e séries documentais que retratam a vida como ela é. Uma programação para quem busca conhecimento, informação e entretenimento.

Diversão garantida. Um canal para sair da rotina: Séries, filmes, documentários, curtas e muito mais. Uma programação perfeita para se jogar no sofá e curtir sem hora de parar.

Box Família: Entretenimento para toda a família. Histórias escolhidas à partir de uma curadoria atenta, cuidadosa e comprometida em programar filmes, séries e conteúdo kids que difundem valores humanos, sociais, éticos e familiares, através de histórias de amor, companheirismo, respeito, educação, idoneidade, trabalho e crescimento pessoal.

Box Stories: Canal de filmes e séries com muita ação, aventura, comédia, drama, suspense e romance. O canal onde sempre há uma boa história para assistir e se emocionar.

Box Curtas: Um canal dedicado à produção nacional de curtas-metragens. Grandes narrativas em pequenos formatos e nos mais variados gêneros.

Box LifeStyle: Programas de viagens, culinária, moda, saúde e bem-estar. Um canal alto astral com conteúdos que destacam as melhores coisas da vida, sempre cheio de novidades.

Music Box Shows: As melhores performances de artistas nacionais e internacionais que emocionam e ficam guardados na memória, você encontra aqui no Music Box Shows.

Music Box Hits: A trilha sonora de sua vida, o melhor da música nacional e internacional, a música que marcou e o novo lançamento, apresentado através de videoclipes dos artistas que marcaram diferentes gerações e aqueles que são os sucessos do momento.

Music Box Sertanejo: O melhor do Sertanejo, Pisadinha e Forró e as músicas que estão no topo das paradas nacionais para embalar o dia a dia da audiência, são destaques no canal dedicado ao gênero brasileiro que é sucesso dentro e fora do Brasil.