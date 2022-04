Boulevard Shopping Brasília recebe Circo Khronos a partir do dia 21 de abril no estacionamento do mall

Até o dia 22 de maio, a criançada poderá se divertir com o espetáculo circense. As sessões acontecem de terça a domingo, com valores entre R$ 20 e R$ 60

Para papais e mamães que encontram dificuldade em encontrar uma programação infantil de qualidade na capital, os problemas acabaram. Pensando em levar diversão para a criançada, de terça a domingo, o Boulevard Shopping Brasília traz a partir do dia 21 de abril o Circo Khronos para o estacionamento do mall. Os apaixonados pela arte circense poderão conferir um espectáculo completo estrelado por grandes nomes da cena mundial. De terça à sexta, as sessões acontecem às 20h30, já aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30.

Com um elenco premiado em vários festivais de circo pelo mundo, a apresentação se destaca pela atuação do malabarista peruano Miguel Terry, a colombiana ex-Cirque du Soleil e aerolista Lorena Peña, os equilibristas chilenos Los Roméro, o arqueiro argentino Gilberth Junior, além do diretor artístico brasileiro Lucas Rangel que também assume o comando do espectáculo, além de ser mágico e interpretar o personagem Homem Laser. Além disso, dinossauros animatrônicos e o gigante King Kong de 11 metros de altura com movimentos reais também completam a diversão.

Os ingressos serão vendidos no local e divididos por setores: cadeira lateral (R$ 40); cadeira central (R$ 50) e cadeira vip (R$ 60). Crianças de 2 a 12 anos, estudantes com comprovante e idosos pagam meia entrada. Importante ressaltar que espetáculo seguirá todos os protocolos de segurança para todos. Para mais informações, o whatsapp (61) 9 9837-0545 está disponível.

Serviço:

Datas:

– terça a sexta, às 20h30

– sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30

Valores (ingressos no local):

-cadeira lateral (R$ 20 meia e R$ 40 inteira)

-cadeira central (R$ 25 meia e R$ 50 inteira)

-cadeira vip (R$ 30 meia e R$ 60 inteira)

Local: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conj J – Asa Norte) – estacionamento do shopping

*Crianças de 2 a 12 anos, estudantes com comprovante e idosos pagam meia entrada