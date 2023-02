Boulevard Shopping Brasília promove campanha de vacinação contra a covid-19 no dia 25 de fevereiro

A iniciativa, em parceria com a Secretaria de Saúde do DF, atenderá bebês, crianças e adultos. A ideia é ter mais edições da ação durante 2023

Mais uma ação em prol da saúde. Quanto mais pessoas vacinadas, menor a taxa de letalidade da covid-19. Pensando nisso, o Boulevard Shopping Brasília, em parceria com a Secretaria de Saúde do DF, irá lançar, no dia 25 de fevereiro, uma campanha de vacinação contra a covid-19. De 10h às 17h, bebês, crianças e adultos serão atendidos por agentes da Secretaria. O objetivo da campanha é vacinar cada vez mais pessoas, por isso, a iniciativa voltará ao mall outras vezes durante o ano.

Essa deve ser apenas a primeira campanha do ano em 2023 no Boulevard Shopping

“Visando o bem-estar e comodidade dos nossos clientes, o Boulevard Shopping em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, realiza campanha de vacinação contra Covid 19 para bebês, crianças e adultos. O Boulevard busca, não apenas ser um ponto de compras e entretenimento, mas ser facilitador para o dia a dia dos nossos consumidores”, explica a coordenadora de marketing Elisa Mirsky.

Campanha abrange vacinação Baby, Infantil e Adulto contra a Covid-19

Serão ministradas as vacinas Coronavac e Pfizer por ordem de chegada no shopping. As crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias serão vacinadas com as três doses de Pfizer ou apenas uma dose da vacina após terem sido vacinadas com as duas doses de Coronavac. Já para crianças entre 5 e 12 anos serão duas doses ou uma de reforço . A partir de 40 anos, serão ministradas quatro doses, sendo duas de reforço.

Serão disponibilizadas ao todo 100 doses baby, 100 doses infantil, além de doses adulto. As vacinas são contraindicadas apenas no caso de hipersensibilidade ao princípio ativo ou qualquer um dos excipientes da vacina. Também não é indicada a vacinação em caso de febre. No caso das crianças é indispensável a presença do pai ou responsável com documento e cartão de vacinação.