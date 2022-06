Botox Nas Axilas: cirurgião plástico Dr. Hugo Sabath traz opinião profissional sobre o procedimento

Entenda como o botox pode evitar as manchas de suor na região das axilas, popularmente conhecidas como “pizzas”

A hiperidrose é a condição que provoca suor excessivo, na qual os pacientes podem transpirar muito até mesmo em repouso, porque as glândulas sudoríparas dos pacientes são hiperfuncionantes.

A axila é a região mais comum onde ocorre a bromidrose (mau cheiro), versão da hiperidrose com odor. Essa condição pode afetar a autoestima de pessoas em diferentes faixas etárias.

É uma condição subdiagnosticada, devido ao embaraço social que está relacionado ao problema. Estima-se que apenas cerca de 38% das pessoas com sintomas característicos de hiperidrose procuraram atendimento médico.

Como o Botox pode resolver essa condição?

A toxina botulínica é uma das mais potentes neurotoxinas e é produzida por uma bactéria gram-positiva, anaeróbica estrita e esporulada, que é chamada de Clostridium Botulium. Ela se apresenta em sete diferentes sorotipos (A, B, C, D, E, F, G), sendo a do sorotipo tipo A uma das mais estudadas. Conhecida comercialmente como Botox, foi a primeira no Brasil e é a responsável pela popularização da técnica.

De acordo com o cirurgião plástico da Clínica Sabath, Dr. Hugo Sabath, o tratamento consiste em aplicar através de injeção, quantidades muito pequenas da toxina nos músculos a fim de imobilizá-los.Quando aplicada na pele, a Toxina Botulínica bloqueia a liberação do neurotransmissor acetilcolina, impedindo o contato nervoso com a glândula sudorípara.

O nervo e a glândula continuam funcionais, mas não há passagem do estímulo que provoca o suor. “Recomenda-se está técnica para os pacientes que apresentam excesso de suor ou que referem suor com cheiro muito desagradável nas axilas. As glândulas sudoríparas responsáveis pela transpiração excessiva são paralisadas com a aplicação da toxina.” esclarece o cirurgião plástico. “Um teste é realizado para auxiliar o profissional a identificar os pontos de maior suor.” completa.

Cirurgião Plástico, Dr. Hugo Sabath, explica o uso da toxina botulínica para tratamento de suor excessivo

A duração do tratamento é de oito a dez meses, podendo reaplicar uma vez ao ano. Os resultados após a aplicação da Toxina Botulínica são extremamente eficientes e já aparecem na primeira semana após a aplicação.

O tempo de duração do efeito varia de quatro a 18 meses, com média de seis meses.

Vantagens de fazer a aplicação de Botox nas axilas

O primeiro benefício é o baixo custo e também o fato de ter fácil aplicação. A aplicação da Toxina Botulínica paralisa as glândulas sudoríparas e esse efeito perdura por cerca de três a seis meses até que desaparece gradativamente, enquanto a ação muscular retorna.

“Porém, geralmente essa substância é eficaz para o tratamento da hiperidrose. Segundo pesquisas a Toxina Botulínica hoje é uma substância muito utilizada em procedimentos estéticos, distúrbios musculares, fins terapêuticos e para possíveis curas de patologias.” argumenta o cirurgião da Clínica Sabath.

“Com aplicações em intervalos regulares, pode ocorrer de o músculo enfraquecer e, dessa forma, as aplicações passarem a durar mais tempo, o que é uma ótima alternativa para quem quer diminuir ou até reduzir o uso de produtos químicos diários na pele.” finaliza Hugo Sabath.