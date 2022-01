Boticário traz Gretchen em clipe irreverente com nova versão da icônica música Freak Le Boom Boom

De forma leve e divertida, a marca faz lançamento oficial da nova linha de Cuide-se Bem Pessegura, que conta com produtos específicos para o skincare do bumbum

Para o lançamento de Cuide-se Bem Pessegura, o Boticário criou uma campanha bem-humorada e diferente, estrelada pela “Rainha do Bumbum”, Gretchen. Protagonizando um vídeo clipe leve e divertido com a nova versão da música Freak Le Boom Boom, a cantora se une a outros personagens para apresentar a nova linha de produtos, que tem opções especialmente pensadas e formuladas para os cuidados com o bumbum.

A marca acredita que não teria ninguém melhor para abrir conversas e dar dicas de skincare para a pele do bumbum do que Gretchen, que sempre se mostrou livre de tabus e aberta a discussões sobre questões do corpo da mulher. Tudo isso com sua personalidade divertida e sincera, em abordagem atual e bem-humorada, afinal, Gretchen não é apenas conhecida como rainha do bumbum, mas também da internet. Por tudo isso, a escolha da cantora surgiu naturalmente, já que marca queria trazer o tema de forma leve e despojada para que o público pudesse se identificar com a campanha e se visse no dia a dia da rotina de cuidados com a região.

Foto: José D’ambrosio Gretchen não é apenas conhecida como rainha do bumbum, mas também da internet

Enquanto Gretchen é revelada como estrela da campanha, bumbuns diversos protagonizam cenas de aplicação do produto, desbravando as texturas sensoriais, embalados por uma versão moderna e atualizada da música icônica Freak Le Boom Boom, que traz trechos inspirando o autocuidado e amor-próprio.

“Eu achei incrível o Boticário ter me convidado para estrelar essa campanha, não porque eu sou Rainha do Bumbum, mas porque acho que posso influenciar as pessoas para o bem, para se cuidarem, se amarem e se sentirem maravilhosas, que é o que elas são. E eu nunca tive problemas de mostrar o meu corpo publicamente. Sempre recebi julgamentos, mas eu nunca me importei com isso. Hoje as pessoas já estão se sentindo melhor e se aceitando com seus corpos, graças às campanhas publicitárias colocando pessoas reais em evidência na TV e nas redes sociais, que geram essa identificação”, comemora Gretchen, inspirando todos a se amarem, cuidarem e tratarem seus corpos e o tema com leveza.



A linha Cuide-se Bem Pessegura traz produtos de cuidados com o corpo, tendo opções de loções hidratantes, body splash e sabonete em barra

Convocando todos a admirarem, cuidarem e não terem vergonha ou tabus, a marca cria um movimento de conversas sobre o tema com muitos conteúdos no digital, convidando também outros influenciadores a entrarem no movimento nas redes junto à Gretchen. O time de influenciadores também produzirá conteúdos ensinando e falando ainda mais sobre o assunto, dos produtos e seus benefícios.

A linha Cuide-se Bem Pessegura traz produtos de cuidados com o corpo, tendo opções de loções hidratantes, body splash e sabonete em barra. E como destaque do lançamento, dois produtos Bumbum de Pêssego para os cuidados específicos da pele do bumbum: máscara de hidratação e esfoliante, com ativos potentes de tratamento, que são o ácido salicílico e a niacinamida. Todos os produtos têm fragrância de pêssego, são veganos, cruelty free e contam com mais de 90% de ingredientes naturais em suas fórmulas.