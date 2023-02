Bonner exalta legado de Glória Maria: ‘Símbolo do telejornalismo’

O jornalista disse que aprendeu a gostar de telejornalismo ao assistir as reportagens da apresentadora

Morreu nesta quarta-feira (2), aos 73 anos, a jornalista Glória Maria. A apresentadora foi diagnosticada com um câncer de pulmão em 2019. O tratamento realizado na época obteve sucesso. Mas depois a jornalista sofreu metástase no cérebro, que inicialmente também foi tratada através de procedimentos de cirúrgicos, porém os novos tratamentos não tiveram o resultado esperado.

William Bonner exaltou o legado deixado por Glória Maria. Créditos: Instagram

Em depoimento para o Encontro com Patrícia Poeta, William Bonner lamentou a morte da jornalista e exaltou o seu legado. “Entre milhões de telespectadores, brasileiros, fãs do trabalho da Glória Maria. Eu aprendi a gostar de telejornalismo vendo reportagens da Glória Maria. Como profissional de televisão eu um entre centenas daqueles que tiveram a oportunidade, a glória de conviver com ela no trabalho, de conhecer a exuberância da produção dela, a vontade com que ela sempre saía para realizar um trabalho e o alvoroço que ela provocava quando se preparava pra sair, no camarim, no corredor, na redação. Nós da TV Globo sabemos que a Glória é um símbolo, não só da Globo, mas é um símbolo do telejornalismo brasileiro, por isso a gente tá muito, muito ferido hoje, muito triste”.

A jornalista morreu nesta quarta-feira (2), aos 73 anos. Créditos: Instagram

Quando concedeu entrevista ao Roda Viva, Glória Maria mostrou-se realizada com sua vida pessoal e profissional. “Eu fiz tudo que eu queria fazer e continuo fazendo, a maternidade entrou na minha vida por um acaso, mas não me atrapalha e não me atrapalhou em nada. Tudo que eu quis fazer eu fiz. Eu queria viajar, o que mais queria era percorrer o mundo e percorri e percorro”

Através de uma nota a Globo lamentou o falecimento de Glória Maria.

“A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã. Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, incialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria.”