“Boninho me bloqueou”, afirma Hugo Gloss

O comunicador teceu elogios ao apresentador do BBB, mas criticou o diretor

O influenciador Hugo Gloss esteve presente no “PODdelas In Rio”, uma versão carioca do podcast de Tata Estaniecki e Boo Unzueta. Os três conversaram sobre a carreira de Bruno Rocha e entraram no assunto Big Brother Brasil, momento em que o jornalista revelou que foi bloqueado pelo diretor da atração.

“Eu admiro muito ele como profissional, aprendi muito [com ele]”, disse Bruno



Com uma edição criticada fortemente pelo público, Hugo brincou dizendo que quem vai ganhar o BBB 22 é Tadeu Schmidt, o novo apresentador do reality. “O Tadeu, os dummies [vão ganhar]. O Tadeu merece, mas quem ganha mesmo são os diretores, que ganham muito dinheiro. Os carros do Boninho quando eu trabalhava no projac cada dia era um, Porsche, Ferrari”, contou.

Hugo revelou que acompanha a carreira de Tadeu desde novo, quando o apresentador trabalhava em Brasília-DF



Após o comentário, Tata perguntou se o diretor do programa segue Hugo no Instagram, mas o jornalista revelou que é bloqueado por Boninho. “Ele não gosta de críticas ao programa dele”, disse Bruno. Boo questionou se o jornalista fazia muitos comentários negativos sobre o reality e ele respondeu que quando o programa está ruim, ele fala, assim como todo o público na internet.

Hugo Gloss brincou com as apresentadoras do podcast, alertando que Boninho poderia bloquear todos que criticassem o reality show



A apresentadora Tata comentou que acreditava que a figura brava de Boninho era apenas um personagem que o diretor fazia para intimidar os participantes do programa. Sobre isso, Hugo não negou e nem confirmou, mas disse que já trabalho diretamente com ele no “Caldeirão do Huck”.