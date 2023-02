Bom e barato: Mayara Maia, influenciadora digital, revela que prefere produtinhos acessíveis nos cuidados diários

A influencer conta as principais dicas que utiliza para cuidar do rosto, corpo e cabelo

Com a rotina, obrigações e correria do dia a dia é comum que os cuidados com a pele, corpo e cabelo não sejam priorizados. Mas, com o passar do tempo, fatores externos como o estresse e excesso de luz solar podem impactar não somente a beleza, mas, também, a saúde do corpo e cabelo. E, ao adotar uma rotina de cuidados pessoais, é possível prolongar a beleza, saúde da pele e cabelo, diminuir ou, até mesmo, reverter os danos de agentes externos.

Influenciadora Mayara Maia revela seus segredos de beleza

Além da saúde, emplacar uma rotina de autocuidado é uma forma de amor próprio e, para quem é iniciante nesse universo, descobrir novas dicas e truques para se inspirar é sempre válido. A influenciadora Mayara Maia, que compartilha conteúdos de cuidados pessoais, lifestyle, moda e viagens em seu perfil, revelou as principais dicas e truques para se sentir bem consigo mesma e ter bons resultados na área da beleza.

Quando o assunto é skincare, Mayara conta que já se tornou um hábito diário e essencial no dia a dia dela. “Sempre gostei de cuidar da pele, mas, hoje, tenho atenção redobrada. Utilizo sabonete facial adequado para o meu tipo de pele, passo um bom hidratante e nunca esqueço o protetor solar.

Quando possível, também, gosto de deixar o rosto sem maquiagem, para deixar a pele respirar mesmo”, diz. Além do skincare diário, a influenciadora investe, também, em uma boa alimentação e 8 horas de sono. Já para o cabelo, o cronograma capilar é indispensável no dia a dia de Mayara. “O cronograma capilar fez toda a diferença no meu cabelo e o melhor é que dá para ter resultados legais com produtos acessíveis, meus queridinhos do momento são os da Skala. E, claro, quando quero uma produção com chapinha ou babyliss, o protetor térmico está sempre em mãos”, comenta.

Na hora de fazer a make, a influencer gosta de fazer o básico, mas que valorize a beleza natural. “Como é aquela maquiagem rápida de todo dia, um primer, base, blush, máscara para cílios e um gloss ou hidratante labial, já viraram um ritual. É muito gostoso esse momento de se arrumar, cuidar de mim mesma, faz toda a diferença na construção de autoestima”.

Com todos os cuidados diários, Mayara conta que esses rituais ajudaram na melhora de sua autoestima. “Acho que o principal é respeitar o que você está sentindo no dia. Se quer o rosto sem make ou quer apostar num batom vermelho. O importante é se sentir bem e confortável consigo mesma”, finaliza.