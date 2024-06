Após lançar o Stick Pele, produto multifuncional e com 50 tons, se tornando a marca brasileira com a maior gama de cores, além do Stick Cor e do Pó Compacto Translúcido rosa, Boca Rosa apresenta mais um produto que promete revolucionar o mercado da beleza: o pó compacto em sete diferentes tonalidades, criado para atender variados tons de pele e oferecer uma cobertura natural e uniforme.

“Desenvolvemos o pó compacto com o objetivo de levar mais praticidade à rotina de beleza da mulher brasileira. É nossa prioridade criar produtos multifuncionais que sejam rápidos e fáceis de aplicar, sem comprometer a qualidade. O pó compacto trás todas essas características, proporcionando alta durabilidade, excelente cobertura e cuidando da pele”, explica a CEO de Boca Rosa, Bianca Andrade.

Pó compacto Boca Rosa

O pó compacto Boca Rosa é indicado para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis. Além disso, é hipoalergênico, livre de parabenos, não comedogênico, vegano com o selo Peta, com ativos antioxidantes como a vitamina E e dermatologicamente testado. Disponível em sete tonalidades, conta com uma textura ultrafina com micropartículas, que disfarça os poros e proporciona um acabamento aveludado na pele.

Boca Rosa lança pó compacto em 7 diferentes tonalidades

O lançamento, anunciado oficialmente nas redes sociais da marca em 17 de junho, estará disponível para compra no site oficial a partir do dia 25 de junho e disponibilizado também para venda em lojas parceiras do Brasil, como Sephora, Renner, Riachuelo e C&A, além do canal farma e perfumarias do país, como Panvel, Venâncio, Ikesaki, Sumirê, Soneda, entre outros, a partir de 26 de junho.