Império da Boca Rosa já faturou mais de R$120 milhões por ano

“Boca Rosa é o império que a gente quer construir e queremos ter vários braços nesse negócio”, disse Bianca

Bianca Andrade dá uma verdadeira aula de marketing quando o assunto é internet e o mundo da beleza. Ela criou um verdadeiro império de linhas assinadas com a marca Boca Rosa, tendo agora o próprio escritório. O que muitas pessoas não sabem é o grande faturamento que a influenciadora tem com todos esses negócios.

Bianca passou a ser conhecida como Boca Rosa e transformou a paixão em um negócio de sucesso

A ex-BBB participou do podcast Os Sócios para falar sobre carreira, redes sociais, empreendedorismo, maternidade, fama e, claro, negócios. Apontada como uma das maiores empresárias do Brasil pela Forbes, Bianca confessou na entrevista que a marca Boca Rosa já faturou R$120 milhões por ano apenas com uma das linhas vendidas, resultando em R$10 milhões por mês.

A influenciadora tem várias linhas especializadas em beleza

“É tanto investimento ter uma marca. O ano passado, em 2020, nós faturamos R$120 milhões com o Boca Rosa Beauty apenas, que é a marca de maquiagem, uma das mais vendidas do Brasil. É uma potência muito forte, mas isso é o resultado de quem trabalha 360°, de quem faz um ‘overview’ do que eu preciso para chegar na prateleira”, disse a influenciadora.



O último passo da carreira de Bianca foi criar o Boca Rosa Company, que é 100% instagramavel

Durante a conversa, Bianca mostrou o porquê de tanto sucesso nas marcas que cria. Ela faz questão de fazer pesquisas dentro e fora do Brasil, tentando sempre entender as tendências que estão por vir e o que o público dela vai querer consumir. Não é à toa que a influenciadora sempre traz novidades quentinhas do ramo da beleza para as prateleiras brasileiras.