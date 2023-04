Bluefit inaugura nova unidade em Águas Claras, o empreendimento teve investimento de R＄ 5 milhões

Com atendimento 24 horas, a academia é a 21ª unidade da rede no Distrito Federal e o projeto ainda prevê a geração de empregos diretos e indiretos.

Em continuidade ao plano de negócios e expansão, a Bluefit, rede de academias com o melhor custo-benefício do país, abrirá uma nova unidade em Águas Claras (DF), no segundo trimestre deste ano. O espaço, com cerca de 1500m², oferece um ambiente acolhedor e com infraestrutura de ponta à população. Esta será a segunda academia da região, totalizando 21 endereços em todo o DF, sendo 15 unidades próprias e 6 franquias.

Bluefit abrirá uma nova unidade no Distrito Federal, a academia ficará localizada em Águas Claras. Créditos: Divulgação

A construção representa um investimento de quase R$ 5 milhões da Bluefit no DF, com o objetivo de oferecer na nova unidade uma estrutura ampla e moderna para que os alunos possam cada vez mais ter a atividade física como parte essencial de suas rotinas.

Também é previsto a geração de empregos diretos e indiretos com a contratação de profissionais de educação física e das áreas de atendimento, administrativo, contabilidade, manutenção e limpeza. A ampliação da estrutura da Bluefit em Águas Claras representa um ganho para a saúde e bem-estar, além de gerar benefícios para a economia local.

Com equipamentos modernos e profissionais capacitados, a Bluefit, seguindo sua missão de acabar com as desculpas para não treinar, adotará o modelo de funcionamento 24 horas na nova academia, assim como nas outras unidades já existentes na capital federal.

A Bluefit também oferece um repertório completo de atividades. São mais de 30 aulas coletivas, divididas em variados dias e horários, o que permite aos alunos se organizarem da melhor forma possível e optarem pela modalidade mais alinhada ao seu perfil e seus objetivos.