Bloco do Urso arrasta mais de 15 mil pessoas para Santa Rita do Sapucaí em Minas Gerais

Após dois anos sem botar o bloco na rua, por causa da pandemia da Covid-19, o evento foi um verdadeiro sucesso de público

O Bloco do Urso surgiu em 1999, quando sete amigos decidiram criar um bloquinho para pular o Carnaval em Santa Rita do Sapucaí, interior de Minas Gerais. A cidade é sede do bloco porque seus criadores nasceram e foram criados no local. “E a nossa família, a família dos setes são todas santarritense. Então, como a gente começou a nossa história do bloquinho aqui, ele foi crescendo dentro de Santa Rita que foi a nossa origem, não foi nem uma escolha”, conta Ricardo de Martha, diretor comercial do Bloco do Urso.

Sucesso de público, mais de 15 mil pessoas participaram do Bloco do Urso. Créditos: Instagram

O nome que batiza o bloco tem uma origem curiosa, em 1998, a turma que no ano seguinte daria origem ao Bloco do Urso, se chamava Kid Formiga – porque eles eram fã da banda Kid Abelha. Mas devido ao perrengue que viveram em uma viagem eles começaram a se chamar de ursos. “Esse grupinho foi em cidade vizinha aqui, que se chama Cachoeira de Minas, é uma cidade muito fria em julho, inclusive, tem uma festa da fogueira muito grande lá, e é um frio danado. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, você não tinha tanta informação e nós fomos lá nessa festa da fogueira. Quando nós chegamos na cidade de Cachoeira de Minas, descobrimos que a festa tinha sido no sábado passado, não tinha ninguém na cidade, a cidade estava toda morta. Aí ficou só a gente lá, nós sete, aquele frio do caramba. E um dos integrantes do grupo falou: para aguentar esse frio aqui só urso. E ficou uma brincadeira de um chamar o outro de urso. Ai nós já tínhamos esse grupinho de sete e nós resolvemos em 1999 ao invés de chamar Kid Formiga, chamar urso, aí se criou o Bloco do Urso”, relembra o diretor comercial.

O Bloco do Urso acontece em Santa Rita do Sapucaí, interior de Minas Gerai. Créditos: Instagram

O Bloco do Urso sofreu um hiato devido à pandemia da Covid-19, nos anos de 2021 e 2022 o bloco não foi para as ruas e esse período foi o momento mais difícil vivido pelos criadores do evento. “Em 2021 não teve, a gente já esperava que não teria, porque a pandemia começou e março de 2020, foi um momento muito complicado porque a gente não sabia quanto tempo ia ficar sem fazer. Quando foi em 2022 foi mais traumático ainda, porque a gente lançou o bloco, vendeu, quase esgotou os ingressos, a gente tinha grade de programação, a gente investiu, gastou e o prefeito um mês antes da data cancelou o Carnaval por causa da variante ômicron. Foi um balde de água fria em nós, foi um momento turbulento para nós.”, confessa Ricardo.

Depois de dois anos de pausa por causa da pandemia, o folião finalmente pode matar a saudade do Bloco do Urso. Créditos: Instagram

Mas o retorno do Bloco do Urso que aconteceu em 2023 foi triunfal, porque os foliões estavam aguardando ansiosamente esse momento de poder festejar novamente. “As pessoas ficaram dois anos sem vir para Santa Rita, além do Bloco do Urso, a gente tem as repúblicas, tem as excursões que fazem as festas à tarde. Então, o pessoal veio, foi aquele reencontro, foi uma maravilha. A cidade do Urso esteve lotada, no domingo a gente teve 16 mil pessoas num show épico do Leo Santana com essa música dele que estourou que foi ‘Zona de Perigo’. Foi espetacular, foi um momento muito gostoso, foi uma emoção muito grande para todo mundo.”, celebra o diretor comercial.

Em média foram 15 mil pessoas no Bloco do Urso, mas teve dia em que o público chegou a 20 mil foliões. “A gente vendeu muitos ingressos individuais, a gente tem um pacote com cinco dias de Carnaval, foi de sexta a terça, o pacote daria direito aos cinco dias e tinha o ingresso individual. Então, cada dia a gente contou um público, mas a média foi 15 mil.”, explica Ricardo.

Enquanto finalizam o fechamento do Carnaval de 2023, os criadores do Bloco do Urso já planejam a edição de 2024, que vai marcar o aniversário de 25 anos do evento. “Já estamos a todo vapor preparando o Carnaval de 2024, estamos pensando em todos os detalhes, pensando no que vamos aperfeiçoar. Tem muita coisa legal para acontecer, porque toda data comemorativa de evento é um momento muito especial. Tenho certeza de que o folião que comparecer nos 25 anos do Bloco do Urso vai ter uma experiência incrível.”, finaliza o diretor comercial.