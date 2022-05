Bloco do Silva: homenagem do cantor ao carnaval dos anos 90 desembarca no Rio nesse final de semana

Releituras de grandes sucessos como ‘Ara ketu Bom demais’ e músicas autorais como ‘A cor é rosa’ fazem parte do show promovido pela MAP music

O cantor Silva, um dos maiores nomes da nova MPB no momento, traz o que hoje é seu principal projeto ‘Bloco do Silva” para um dos berços do carnaval, o Rio de Janeiro. Depois de três álbuns autorais e um álbum cover homenageando Marisa Monte, o ‘Silva canta Marisa”, foi a vez da nostalgia carnavalesca marcar ainda mais a carreira do cantor capixaba.

O responsável pelo sucesso do projeto, além do carisma, talento e sorriso do cantor, é o fator nostalgia que só os anos 90 pode proporcionar. Com releituras cheias de personalidade, quem for ao Bloco do Silva poderá ouvir sucessos marcantes que agitaram as micaretas e os carnavais de rua. E claro que as músicas autorais de sucesso de Silva não ficarão de fora desse repertório.

É válido lembrar que a MAP Brasil, agência que atua estrategicamente no gerenciamento de carreira de vários cantores nacionais, participou do processo de criação do projeto “Bloco do Silva”. Para Amanda Gomes, sócia diretora da MAP, o ‘Bloco do Silva’ vai de encontro aos propósitos e identidade do artista. “Nosso foco é desenvolver projetos que gerem um ecossistema de oportunidades e gere uma aproximação assertiva”, aponta.