Bloco do Silva agita a noite carioca após dois anos de saudade

Evento reuniu famosos e artistas que celebraram o carnaval com músicas autorais interpretadas por Silva e clássicos dos anos 90

O Bloco do Silva voltou ao Rio de Janeiro após dois anos de saudade, por conta da pandemia, em uma apresentação na madrugada do último domingo (15), no Espaço Nau Cidades, em Santo Cristo.

Danilo Mesquita (Foto Jorge Porci) Laura Fernandez (Foto Jorge Porci) Karol Conká (Foto Jorge Porci) Marcella Rica e Vitória Strada (Foto Jorge Porci)

A plateia ficou lotada com o retorno do evento, reunindo diversos famosos que foram prestigiar o cantor, dono de hits como “Fica tudo bem”, “A Cor é Rosa” e “Não Vá Embora”.

Entre os presentes, estiveram Marcella Rica, Vitória Strada, Rodrigo Simas, Malu Rodrigues, Laura Fernandez, Danilo Mesquita, Giovana Cordeiro, Allan Souza Lima, Nicole Rosemberg, Dany Bananinha, Digão Ribeiro, Eduardo Pelizzari, Gabriel Fuentes, Giulia Buscacio, Hugo Bonemer, Matheus Dias, Laryssa Nunes, Max Fercondini, Pedroca Monteiro, Serena e NegaAmanda.

Max Fercondini (Foto Jorge Porci) Rodrigo Simas (Foto Jorge Porci)

A lista foi assinada por Leo Marçal.

O projeto do capixaba nasceu da vontade do artista em interpretar um repertório especial de Carnaval, misturando canções autorais e clássicos dos anos 1990.

Eduardo Pelizzari (Foto Jorge Porci) Digao Ribeiro (Foto Jorge Porci) Dany Bananinha (Foto Jorge Porci) Allan Souza Lima e Nicole Rosemberg (Foto Jorge Porci)

Além da apresentação de Silva, outros artistas agitaram a noite, com as participações de Karol Conká, Mulú, RDD, Tropicals, Yasmin Vilhena, Bloco 442 e Ju De Paula.

A edição carioca do Bloco do Silva é uma realização das agências Vibra Marketing e Entretenimento e Fábrica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pedroca Monteiro (Foto Jorge Porci) Serena e NegaAmanda (Foto Jorge Porci) Matheus Dias e Laryssa Nunes (Foto Jorge Porci) Mallu Rodrigues (Foto Jorge Porci) Hugo Bonemer (Foto Jorge Porci) Giulia Buscacio (Foto Jorge Porci)

Este ano, o evento já passou pelas cidades de Vitória, Salvador, Brasília e São Paulo. Depois do Rio de Janeiro, o show ainda terá edições em Belo Horizonte e Curitiba.