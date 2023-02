Bloco da Lexa arrasta multidão em São Paulo

Cantora usou um look futurista no evento pré-carnavalesco

A cantora Lexa arrastou uma multidão com seu bloco na Marquês de São Vicente, Barra Funda, em São Paulo, neste domingo (12). A cantora contagiou o público com sua energia. Os foliões vibraram com os sucessos da Sapequinha, que usou um look futurista para se apresentar.

Lexa usou um look futurista para se apresentar | Fotos @andersontorreess

O Bloco teve convidados para lá de especiais, como Pocah, Jottapê, Danny Bond, Mc Kekel, Mc Mari, Tainá Costa, Thiago Pantaleão e DJ Rodrigo Dantas. A estimativa é que 500 mil pessoas estiveram no evento.

Foliões vibraram com os sucessos da Sapequinha | Fotos @andersontorreess

Na semana passada, Lexa levou pela primeira vez seu bloco para as ruas do Rio. Já na capital paulista foi a terceira vez que o evento acontece.