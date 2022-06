Black Sands lança single “Valentine” feat 2Strange para embalar o Dia dos Namorados

“Valentine”, parceria de Black Sands e 2Strange chega em todas as plataformas digitais no dia 10 de junho

Formando uma parceria dos sonhos e oferecendo o dark pop da melhor qualidade, o Black Sands se juntou ao 2Strange para comemorar o Dia dos Namorados com um novo single impactante. “Valentine”, que chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 10 de junho, é cantada em inglês, português e italiano.

Produzida por Black Sands, que estabelece batidas atmosféricas e cordas emocionantes, misturando elementos de rock, R&B experimental e pop alternativo para criar uma mistura sonora impressionante.

Confira: https://distrokid.com/hyperfollow/blacksands/valentine-feat-2strange–thankyoumartino

A faixa perfeita para deixar no repeat no dia 12 de junho, ganhará também um videoclipe, na próxima semana. Se você é um romântico incorrigível ou um cético do amor, aperte o cinto e prepare-se para ser levado em uma viagem de emoção.

SOBRE 2STRANGE

O 2Strange é formado pelos irmãos meio brasileiros, meio italianos Dani Boy e Bobby Banks, que desde sua estreia em 2018, se lançou para a cena musical brasileira com seu som único e cuidadosamente elaborado de rap, R&B, eletrônica e pop. Sua música alcançou notável sucesso internacional, com mais de 20 milhões de streams em todo o mundo apenas no Spotify para seu primeiro lançamento ‘Baianá’. O lançamento foi uma colaboração com o DJ Alok de renome internacional, sendo classificado como o 4º melhor DJ do mundo pela DJ Mag, a posição mais alta já ocupada por um brasileiro.