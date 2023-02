Bispo Hermes faz publicação sobre vida sexual de Xuxa e apresentadora responde

Xuxa revelou intimidades em entrevista concedida à Sabrina Sato em seu canal no YouTube, ‘Salada Sato’, e o bispo dedicou uma publicação em seu Instagram para exaltar a fala da apresentadora

Bispo Hermes Carvalho Fernandes é dono de um extenso currículo: teólogo, psicólogo, conferencista, ativista, escritor, fundador da igreja Reina, e amplamente conhecido por ser grande crítico de religiosos fundamentalistas. Suas falas polêmicas sobre assuntos tradicionais deixam a internet em polvorosa. Desta vez, o bispo usou as redes para fazer uma análise sobre a vida sexual da apresentadora Xuxa Meneghel.

Xuxa se declara a Junno em comentário sobre sua vida sexual

A apresentadora participou de uma entrevista no canal de Sabrina Sato no YouTube, o ‘Salada Sato’, e mais uma vez quebrou tabus ao falar abertamente sobre sua vida sexual com seu namorado Junno, aos 59 anos. Não diferente de outras situações, Xuxa foi muito equilibrada em sua fala, e a repercussão no meio gospel não poderia ter sido melhor: acabou virando exemplo.

Em uma publicação no Instagram, o bispo usou o título “A Ousada Vida Sexual de Xuxa e o Ideal Bíblico para uma Vida Sexual Plena”, que à primeira vista causa um certo espanto aos leitores conservadores. Entretanto, ao discorrer sobre o texto, a leitura se torna cada vez mais confortável, ao passo que é justificada pelo livro bíblico que retrata justamente uma história de amor: Cantares de Salomão.

Bispo Hermes usa fala de Xuxa sobre sua vida sexual como exemplo para mulheres cristãs

O Bispo introduz as referências de Xuxa com uma fala bastante forte: “acho que se eu transasse com o Junno, meu atual, com a experiência que eu tinha aos 17 anos, eu não teria dado valor. A maturidade faz a gente dar mais valor. Antes eu fazia sexo, hoje eu faço amor, sexo, eu trepo, faço todos os nomes que se dá para uma relação, porque me permito isso”.

Em sua publicação, Hermes ainda chamou a atenção para um trecho da entrevista em que afirmou ser o mais polêmico, por Xuxa responder positivamente à pergunta sobre transar em espaços públicos: “Ué, já sim gente. Já fiz sim, mas não preciso entrar em detalhes. E não foram poucas vezes, foram muitas, quando a gente gosta da pessoa a gente faz tudo”.

E por fim, o bispo citou os lugares diferentes em que Xuxa já fez sexo, como no carro, na praia, no jet-ski e no banheiro, com destaque para este último lugar. “Todos os cantinhos de todos os banheiros que eu tive. Marco território que nem cachorro, todos os cantos são lugar para namorar”, pontuou Xuxa.



Com essas declarações, o bispo transformou o relato corajoso de Xuxa sobre sua vida sexual na vida madura, em um modelo para as mulheres cristãs do Brasil. “Para muitos cristãos puritanos, declarações como estas soam escandalosas, fogem completamente do ideal de uma relação sexual dentro dos padrões bíblicos. Ledo engano. Acho que não pararam para ler Cantares, o livro mais sexy das Escrituras. Se leram, não entenderam, talvez por preferirem transformá-lo numa alegoria da relação entre Cristo e Sua igreja. Basta uma rápida incursão por Cantares sem as lentes da religiosidade, para se dar conta de que o ideal bíblico para uma vida sexual sadia é recheado de desejo e fantasia”, escreveu o bispo, se referindo às fantasias relatadas pela apresentadora, endossando o comportamento para um relacionamento saudável.

“Xuxa parece ter entendido que nada é mais letal para um relacionamento amoroso do que a rotina. Vez por outra, ambos os parceiros devem se esforçar para quebrá-la. E uma das maneiras de fazê-lo é variando o ambiente onde ocorrem seus encontros amorosos. Apesar de ter um palácio inteiro disponível para eles, Salomão e sua amada não se limitavam a fazer dos aposentos reais o cenário de seu amor”, escreveu Hermes e seguiu com uma sequência de citações.



Para sua surpresa e de seus seguidores, a eterna rainha dos baixinhos comentou a publicação em tom de desabafo. “Meu Deus ,como é bom “ler” a Bíblia através dos olhos de quem a entende, respeita e ensina … obrigada por mais uma aula, sempre disse que a única linguagem que Deus entende é do amor , mas julgamentos , descriminação e preconceito não nos deixa ver e viver o que Deus quer… nos ver felizes. Mais uma vez obrigada por me ensinar o que muitos não sabem, e nem querem saber”, escreveu.

E concluiu com uma declaração ao amado Junno, “AMO meu Ju e com ele quero viver e me permitir viver tudo que não vivi, pois quando confiamos, respeitamos e somos verdadeiros não tem traição ou pecado … tem cumplicidade e amor”. O comentário da apresentadora reforçou as citações feitas pelo bispo e escancarou que o amor precisa ser regado com uma relação sexual na qual o casal se permita viver suas fantasias.