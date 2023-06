BIG Festival 2023, o maior festival de games na América Latina, chega a São Paulo com palestras, jogos e entretenimento

Descubra as atrações imperdíveis do maior festival de games da América Latina

O BIG Festival, considerado o maior festival de games da América Latina, está se aproximando rapidamente, e os entusiastas dos jogos já podem se preparar para uma experiência épica. A 11ª edição do evento promete mais de 200 horas de palestras e talks com mais de 400 palestrantes renomados do mundo dos games, abordando uma ampla gama de assuntos fascinantes.

BIG Festival 2023 terá palestras com criadores de Call of Duty e Final Fantasy

Além disso, o BIG Festival trará grandes nomes do mercado, como Chance Glasco, co-fundador da Infinity Ward e um dos criadores da famosa franquia Call of Duty. Glasco aproveitará a ocasião para fazer o anúncio oficial de seu novo jogo, o empolgante Martial Arts Tycoon: Brazil.

Brasil Conquistou o Destaque na Indústria de Jogos

Durante o BIG Festival 2023, os participantes terão a oportunidade de se inspirar com palestrantes de destaque. Tim Endres, Diretor da Gamescom, compartilhará insights sobre como o evento se tornou o maior do mundo e explicará a escolha do Brasil como país foco para 2023.

Outro destaque será a presença de Carlos Sanches e Devam Bhaskar, do Instituto Alok, que falarão sobre as ações da iniciativa do instituto para incentivar a participação de indígenas e mulheres em campeonatos de eSports. Além disso, Takashi Tokita, renomado criador de Final Fantasy, diretor da Square Enix, designer e roteirista, abordará os elementos essenciais que unem o mangá e o anime à indústria do entretenimento japonês.

Saiba quem são os grandes nomes da indústria dos jogos que irão compartilhar seus conhecimentos no evento

O BIG Festival 2023 não se limita apenas a palestras. O evento oferecerá diversas atrações e estações de jogos, permitindo que o público experimente uma ampla variedade de jogos, desde títulos populares de grandes editoras até criações independentes de desenvolvedores talentosos.

Empresas renomadas como Warner Bros. Games, Nintendo, ATARI, Devolver, Wargaming e Raw Fury disponibilizarão seus jogos durante todo o evento, proporcionando uma imersão completa no universo dos games.

BIG PING: Fique Sempre Bem Informado: Durante os quatro dias do BIG Festival 2023, o palco The Enemy será palco do BIG PING, um late-night show que apresentará um resumo rápido, divertido e descomplicado das principais notícias do evento.

Essa iniciativa visa manter o público sempre informado sobre os acontecimentos mais relevantes do festival.

Com uma programação repleta de palestras empolgantes, presença de grandes nomes da indústria de jogos e uma variedade de atrações e jogos para desfrutar, o BIG Festival 2023 promete ser uma experiência imperdível para os apaixonados por games.

Para conferir a programação completa e garantir sua participação, basta acessar o site oficial do evento.

Serviço:

Data: 28 de junho a 2 de julho de 2023

Horário: 10h às 20h (exceto dia 28, que será das 16h às 20h)

Local: São Paulo Expo

Endereço: Km. 1,5, Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda – São Paulo, SP

Valor dos ingressos: A partir de R$ 30