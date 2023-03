BIG Festival 2023: Maior festival de games da América Latina abre venda de ingressos a partir de R$20

Fãs de jogos já podem se preparar para um dos maiores eventos do setor na América Latina

A partir da próxima terça-feira, 28 de março, apaixonados por games e profissionais da indústria poderão garantir sua presença no BIG Festival 2023. O evento, considerado o maior festival de games da América Latina, será realizado entre os dias 28 de junho e 02 de julho e promete ser a maior edição da história.

Com as Rodadas de Negócio do BIG Festival, a expectativa da organização é de movimentar mais de US$ 100 milhões

Os ingressos para a visitação do festival podem ser adquiridos em dois formatos: passes para um dia ou um combo que dá direito à visitação nos quatro dias de festival abertos ao público. No primeiro lote de vendas, o preço do ingresso para um dia de visitação é de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia-entrada. Já os visitantes que optarem pelo combo com quatro ingressos pagarão o preço promocional de R$ 120 na entrada inteira ou R$ 60 na meia-entrada.

Para os profissionais da indústria, há opções de ingressos que dão direito à participação nas reuniões de negócios online ou também ao evento como um todo, o que inclui as reuniões de negócios presenciais e acesso ao Coquetel VIP no dia 28 de junho, data destinada apenas a convidados e imprensa. Os valores dos ingressos para a área de negócios podem ser consultados na Plataforma de Negócios do BIG Festival.

O evento contará com a presença de convidados especiais, como a Ubisoft e a Wargaming, duas grandes publishers do mundo dos games. Além disso, Gaules, um dos maiores streamers do Brasil e do mundo, e a Tribo já estão confirmados para participar do festival. A organização espera que mais de 200 jogos e 50 lançamentos de desenvolvedores independentes e de grandes publishers estejam disponíveis para jogar e que mais de 200 influenciadores estejam no evento para realização de meet and greet com os fãs.

Para os profissionais da indústria, são esperadas mais de 120 horas de programação e mais de 600 empresas do mercado participando das rodadas de negócios do festival.

O evento receberá ainda ativações de eSports, experiências imersivas em realidade virtual, abrigará novas áreas, como o BIG Artist, Board Games e BIG Tech, além de outras novidades ainda a serem anunciadas.

Todas as novidades e informações sobre o evento podem ser acompanhadas no site do BIG Festival, que foi totalmente repaginado para oferecer uma melhor experiência ao usuário e refletir o momento de crescimento e evolução do festival, com áreas dedicadas exclusivamente ao público B2B e ao público consumidor de jogos.

Os ingressos para o festival – com experimentação de jogos e palestras – poderão ser adquiridos aqui.

Na área de reuniões de negócios (Área Business), os ingressos estão disponíveis na Plataforma de Negócios do BIG Festival 2023. Mais informações sobre ingressos disponíveis no site do evento.

Serviço:

Data: 28 de junho a 2 de julho de 2023

Horário: 10h às 20h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Km. 1,5, Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda – São Paulo, SP

Valor dos ingressos: A partir de R$ 20

Site do evento.