Big Brother Brasil 4 de volta no Viva

Estreia acontece no dia 16 de julho para os fãs do reality matar a saudade

Se você é daqueles que curte um flashback, uma reprise e é fã do reality Big Brother Brasil, que apresentou pela primeira vez Cida, Marcelo Dourado, Antonella e Sol para o país, então vai curtir a reprise do programa no Canal Viva. No dia 16 de julho, a partir das 16h55, o BBB apresentado originalmente em 2004 está de volta.

Apresentado por Pedro Bial e dirigido por Boninho, o BBB4, além de ter contado com a entrada de dois participantes escolhidos por sorteio, e que uma das sorteadas foi Cida, campeã da edição, também trouxe o quadro Big Boss – Você é Quem Manda. Neste quadro o telespectador podia alterar a rotina da casa através de votação por telefone ou internet. Cida e Thiago, por exemplo, foram escolhidos pelo público para desfilar na Beija-Flor no Sambódromo do Rio.

A edição também ficou marcada pela participante Solange, a Sol, com sua versão particular de We Are The World, quando inventou seu próprio idioma, por não ter noção nenhuma da língua inglesa. Marcaram presença ainda o lutador Marcelo Dourado, que em seu retorno à casa em 2010 sagrou-se campeão desta edição, e a argentina Antonella.

O BBB4 será exibido aos sábados, às 16h15, em formato de maratona, com os episódios referentes a uma semana do programa na exibição original.