Biergarten inaugura no Terraço Lagoon (RJ) com show, gastronomia e cervejas

Um dos eventos mais queridos pelos cariocas e turistas está de volta com programação aos finais de semana até março.

O Biergarten, uma das maiores atrações gastronômicas e de entretenimento do Rio de Janeiro, foi sucesso absoluto durante as Olimpíadas. Agora, está de volta, desta vez, embaixo dos braços do Cristo Redentor, no Terraço Lagoon. Na tarde de ontem (20), feriado no Rio, aconteceu a inauguração do espaço com a presença ilustre do mestre do samba, Jorge Aragão.

O evento acontece de sexta a domingo, com atrações diferentes a cada dia. A nova estrutura é charmosa, confortável, e tem a cara do verão carioca, com mesas de picnic e de buteco. As opções gastronômicas assinadas 100% pelo Brewteco traduzem o clima de comida de buteco, saladas e sanduíches, com as mais deliciosas comidinhas para compartilhar.



crédito: LucasJones

Para os apaixonados por uma boa cerveja e chope gelado, o Biergarten ainda oferece rótulos fixos, entre Amstel, Heineken, Lagunitas, Tiger, Eisenbahn e Baden Baden, e claro, o famoso chope do Brewteco. Para quem não bebe, o evento também possui uma vasta opção na carta de bebidas, para ninguém ficar de fora, desde vinhos, refrigerante, água, AdoroFrozen, Bombay Gin Tônica, Red Bull Station Drinks, Grey Goose Mixology Drinks, Bananinha, Carajillo, entre outras coisas mais.



Para garantir o maior ponto de encontro desse verão, esta edição ganhou maior investimento em produção, tecnologia em som, luz e serviços. Em preocupação com as pessoas que moram ao redor do Lagoon, e os próprios convidados, a Party Industry, empresa responsável pelo Biergarten, contratou um novo sistema tecnológico de medição acústica que identifica até quanto o som pode aumentar, o “PROVAR” : Programa de Vigilância Acústica Remota. Passando do limite aplicado pelos especialistas, o sistema acusa e a produção consegue manter o controle de qualidade do ruído – mesmo que ele ainda esteja dentro da média permitida por lei. A iniciativa visa gerar um bom relacionamento com a vizinhança e com o público presente, para que seja um evento totalmente confortável, da estrutura até o serviço.

crédito: LucasJones

O sistema BlackLight em parceria com a ZigPay, disponibiliza facilidades de pagamento, através de um cartão de sócio, com cadastro de crédito prévio, evitando filas no caixa. Mas, para quem preferir, terá o caixa normal, com ficha para o pagamento. Os banheiros também ganham destaques nesta edição, com cabines infinitas e climatizadas.

crédito: LucasJones A entrada no Biergarten terá opção de entrada gratuita e paga, sempre com horários pré estabelecidos. É obrigatório ter o cartão de vacina em dia, para entrar no local.3666

SERVIÇO BIERGARTEN:

De 20 de janeiro a 03 de março

Programação desta semana: 21/1 (às 21h) , 22/1 (às 18h) e 23/1 (às 16h)

Local: Terraço Lagoon

Horário: a cada dia uma abertura de portão.