Biê celebra diversidade e amor em novo clipe de “Para o Baile”

Cantora lança música com inspiração no Hip Hop e R&B que reflete sobre processo de libertação perante a sociedade

A busca pela liberdade e autoaceitação não é fácil, mas a cantora e compositora paulistana Biê está lançando uma nova canção que reflete sobre esses temas. Intitulada “Para o Baile”, a música foi lançada nesta sexta-feira (3) e traz uma reflexão sobre a importância do amor e da liberdade, de uma forma quase ingênua, mas ao mesmo tempo disruptiva e livre de rótulos.

De acordo com Biê, a música representa sua visão de um mundo mais justo e inclusivo, onde todas as pessoas são respeitadas e amadas independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero, raça, religião ou qualquer outra característica que as tornem únicas. O fio condutor da narrativa de “Para o Baile” é a busca pela liberdade, onde cada pessoa possa expressar sua essência livre de críticas externas da sociedade.

Esperando que sua música possa inspirar as pessoas a se unirem na luta pela igualdade e pelo amor verdadeiro, Biê acrescenta: “Acredito que, juntos, podemos criar um mundo mais amoroso e respeitoso, onde a diversidade é celebrada e todas as pessoas são valorizadas pelo que são.”

O clipe da música foi gravado no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, e traz uma leitura conceitual sobre o tema da música. Dirigido por Luis Luix e com produção executiva de LGL Brasil e Livia Navy, o vídeo mostra a cantora dançando ao lado de diversas mulheres, todas celebrando a liberdade feminina em um movimento de libertação corporal.

Com uma proposta que promove um encontro de mundos, pensamentos e ideias, o clipe remete ao amor livre aos corpos e suas diferentes trocas afetivas, respeitando os diferentes gêneros, orientações sexuais, etnias, religiões e corpos de todos os tipos.

Biê, de 26 anos, é cantora, compositora e instrumentista. Criada em Osasco, na Grande São Paulo, teve seu início na música através da participação de grupos musicais jovens na igreja, onde se especializou em diferentes instrumentos e canto. Também atuou em uma companhia teatral, onde deu os primeiros passos como atriz.

Com referências musicais que vão do R&B, Pop e Rap Acústico ao Jazz, Soul, Rock e Hip-Hop, Biê traz em sua música mensagens sobre suas características pessoais, além de cantar sobre o amor. Sua originalidade e ligação com o público são fortalecidas pela alternância contemporânea que dá ao seu trabalho.