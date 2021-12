Designer das estrelas Bibiana Paranhos recebe título de embaixadora da Casa Hope em São Paulo

Na ocasião, Bibiana Paranhos realizou o lançamento da sua nova coleção de jóias exclusiva

Mesmo com alguns contratempos após a forte chuva que alagou a cidade de São Paulo, a renomada designer de jóias Bibiana Paranhos, recebeu o título de Embaixadora da Casa Hope durante o último dia (17), em evento que reuniu um seleto grupo de amigos na capital paulista.

Além de Bibiana a jornalista e apresentadora Nadja Haddad, também foi contemplada com o título de madrinha do evento, no entanto, em razão da forte chuva que resultou na impossibilidade de seu comparecimento presencial, o agradecimento foi através de um vídeo encaminhado com sua mensagem e justificativa, a qual foi transmitida durante a cerimônia com todos presentes.



Para a anfitriã do evento, Bibiana Paranhos: “Esse é um dos momentos mais marcantes da minha vida, pois sempre fui uma parceira da Casa Hope e me tornar a Embaixadora dessa instituição tão reconhecida pelos serviços sociais enche meu coração de alegria em poder contribuir ainda mais para quem necessita desse apoio”.



Por sua vez, Nadja Haddad, enfatizou em seu agradecimento: “Eu sinto muito orgulho de me tornar uma madrinha pois temos a função de ser uma segunda mãe e juntos possamos juntos ser o porto seguro das crianças que precisam da ajuda da Casa Hope”.



Dentre algumas personalidades, a designer de jóias criou peças exclusivas, assinadas para casamentos de: Barbara Fialho, Maria Fernanda Cândido, Tânia Kallil, Déborah Secco, Giovanna Ewbank, Adriane Galisteu e Eliana, entre outros. Na ocasião, Bibiana Paranhos realizou o lançamento da sua nova coleção de jóias exclusivas.