Biazon & Ahlert promovem curso gratuito para novos talentos

Os empresários Fabiano Biazon e Mateus Ahlert, da agência Premier Models, lançam “Escola de Talentos”, curso on-line e gratuito

Os empresários Fabiano Biazon e Mateus Ahlert, da agência Premier Models, lançam “Escola de Talentos”, curso on-line e gratuito, que tem o objetivo de desenvolver e capacitar pessoas nas carreiras de modelos, atores e influenciadores digitais.

Durante o curso, que terá duração de um ano, com aulas ao vivo mensais e suporte contínuo e orientação através das plataformas virtuais, serão trabalhadas técnicas de interpretação para TV, teatro e cinema, modelagem, dicção, imagem, entre outros pontos.



Os empresários Fabiano Biazon e Mateus Ahlert, da agência Premier Models

Segundo Biazon e Ahlert, o objetivo é dar orientação profissional e qualificada aos participantes, desenvolvendo as habilidades artísticas individuais, lapidando novos talentos e os lançando no mercado em carreiras promissoras. “Nosso propósito é tornar sonhos em realidade. Queremos auxiliar na construção de uma nova geração de artistas, seja para as passarelas, para as redes sociais ou nas artes cênicas”, destacamos empresários.

Para se inscrever, é necessário acessar o Instagram oficial @fabianobiazon e acessar as regras que darão acesso livre a “Escola de Talentos”.



"Nosso propósito é tornar sonhos em realidade"

As aulas iniciam no dia 10 de janeiro e serão ministradas pelo canal de Fabiano Biazon no YouTube e pelo Zoom, com acesso restrito para os participantes.

Mais informações:

Especialistas na gestão de carreiras de modelos para o mercado internacional, Fabiano Biazon e Mateus Ahlert acumulam mais de duas décadas de experiência no mercado internacional da moda. A dupla é responsável ela descoberta e preparação de mais de 400 modelos, como Léo Bruno, ex-empacotador de supermercado em Criciúma que se tornou estrela de uma das campanhas da Louis Vuitton, e Daniela Sulzbacher, Clara Raddatz, Claudia Portal, Betina Haag, Jessica Marques, Hylka Maria e Cecilia Plentz, que modelaram em Paris, Itália, Nova York, Tóquio e outras cidades do mundo.

Saiba mais sobre a Premier Models no Instagram @fabianobiazon ou pelo whatsApp (51) 92000.2127.