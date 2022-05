Bianco Ristorantino lança novo menu executivo criado e executado pelo renomado chef Eddy Pereira

Perfeito para quem ama comer bem, ele conta com três opções de entrada, quatro de prato principal e três de sobremesa

Na Itália, assim como em vários outros países (inclusive o Brasil), a refeição é muito apreciada. Não é à toa que vieram de lá pratos famosos no mundo inteiro, como os diferentes tipos de massas. Para os italianos, o almoço é também visto como a refeição mais importante do dia. Com isso em mente, o Bianco Ristorantino lançou recentemente o Menu Mensa, seu novo menu executivo criado e executado pelo renomado chef Eddy Pereira.

Perfeito para quem ama comer bem, ele conta com três opções de entrada, quatro de prato principal e três de sobremesa (Fotos: Bianco Ristorantino)

Mensa na Itália se refere às cantinas, ou seja, pratos clássicos, frescos e reconfortantes. E o menu executivo do Bianco Ristorantino reflete exatamente isso. Perfeito para quem ama comer bem, ele conta com três opções de entrada, quatro de prato principal e três de sobremesa. Para entrada, o chef apostou em uma salada mista, croquetes do dia e baccalà mantecato com foccacia de fermentação natural.

Chef Eddy Pereira (Foto: Bianco Ristorantino)

“No Brasil, temos o hábito de servir a salada antes da refeição, diferentemente dos italianos. No nosso menu executivo, o cliente pode fazer a escolha do mix de folhas com tomates marinados, balsâmico, stracciatella e azeite verde, uma das nossas entradas mais populares”, destaca o chef.

Mensa na Itália se refere às cantinas, ou seja, pratos clássicos, frescos e reconfortantes. E o menu executivo do Bianco Ristorantino reflete exatamente isso (Fotos: Bianco Ristorantino)

Para o prato principal, as opções são bem típicas, como o Rigatoni All’amatriciana, o Robalo Selado, o Entrecotê e o Ragu do Chef. Para finalizar a refeição em grande estilo, o Biscottino, uma torta de palha italiana, é a mais bem pedida. Mas as outras duas opções, Frutas do Dia e a Torta de Queijo com gelato de goiabada, não ficam para trás.

Para finalizar a refeição em grande estilo, o Biscottino, uma torta de palha italiana, é a mais bem pedida. Mas as outras duas opções, Frutas do Dia e a Torta de Queijo com gelato de goiabada, não ficam para trás (Fotos: Bianco Ristorantino)

“Nossos pratos são bastante artesanais, como o Rigatoni All’amatriciana, que leva um molho feito na casa e com o complemento de grana padano e basílico. O Entrecotê é acompanhado de purê de cenoura, cogumelos tostados e um delicioso molho de charcuterie. Além do nosso Robalo Selado e o Ragu do Chef, que levam toques bem característicos nossos”, descreve Eddy.

E para acrescentar ao almoço, o Bianco Ristorantino oferece um ambiente aconchegante e confortável. A casa ainda conta com uma completa carta de vinhos.