Beyoncé usa pela segunda vez look de marca brasileira PatBo

A roupa foi usada no desembarque da cantora em Salvador

A cantora Beyoncé, em seu desembarque no Brasil na noite de 21 de dezembro em Salvador (BA), vestiu uma roupa da PatBo. O look escolhido por Beyoncé contava com um saco, top e calça bordados em algodão, todos na tonalidade azul/jeans.

Esta não foi a primeira vez que a estrela do pop mundial utiliza veste marca brasileira, a primeira vez que ocorreu foi quando a cantora pediu uma roupa feita sob medida para ela para que a usasse em seu show na cidade de Toronto, no Canadá.

No entanto, a escolha pelo look utilizado no desembarque no Brasil foi uma total surpresa para a PatBo, que recebeu o contato dos stylists da cantora estadunidense há duas semanas. O look em questão já havia sido apresentado ao público por meio de desfiles de moda realizados em Nova York, no outono de 2023.