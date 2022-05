Betway e POD360 lançam podcast esportivo com apresentação de Thiago Ventura, Marcos & Belutti e Jaque do Vôlei

“Banca Braba” vai ao ar quinzenalmente, no Youtube e em plataformas de streaming de áudio, e conta com participação de convidados especiais

A casa de apostas Betway fechou acordo recentemente com a Pod360, o maior hub brasileiro dedicado exclusivamente à produção e gestão de podcasts profissionais. Dessa parceria, nasceu o “Banca Braba”, programa que vai ao ar quinzenalmente, às quartas-feiras, ao vivo no YouTube e, logo em seguida, nas plataformas de streaming de áudio.

Apresentado pelo humorista Thiago Ventura, pela dupla sertaneja Marcos & Belutti e pela bicampeã olímpica Jaqueline Carvalho, a Jaque do Vôlei, o podcast foi idealizado e negociado pela Content Club, agência de conteúdo e embaixadora da marca.

O acordo também contempla o naming rights (direito sobre a propriedade de nomes) de um dos estúdios do hub paulistano e o patrocínio master do podcast “Banca Braba”, que contará sempre com a presença de convidados especiais, que, junto aos apresentadores, irão discutir os eventos mais e menos relevantes do esporte. E para apimentar o papo, os apresentadores bancam suas apostas da rodada, seja no futebol, vôlei, basquete, ou até mesmo sinuca.

“O podcast é hoje uma mídia fundamental para quem busca construir diálogos engajadores com sua audiência. Auxiliar empresas como a Betway e a Content Club em suas jornadas pelo formato e na conquista de territórios é o propósito da Pod360, e estamos muito animados com a parceria”, conta Felipe Lobão, sócio e head de conteúdo da hub.

Dupla sertaneja Marcos & Belutti

Alessandro Visconde, sócio e CEO da Content Club, explica que o projeto nasceu com o propósito de trazer a visão do esporte para todos os públicos entusiastas do assunto.

“A ‘Banca Braba’ é tão braba, que conseguiu reunir três territórios totalmente distintos: a comédia, o sertanejo e o esporte, onde cada um dos hosts traz sua visão e contribuição sobre o assunto, de forma leve, inteligente e com muito humor”, comemora Visconde.

Bicampeã olímpica Jaqueline Carvalho

O CEO da agência de conteúdo também fala sobre a casa de apostas online: “A Betway é uma marca consolidada no mundo dos esportes e acreditou no projeto, tornando-se patrocinadora master desta temporada. Para nós da Content Club é uma honra ter a marca como cliente em vários projetos, e um privilégio poder contar com a expertise da Pod360 para produção no formato podcast”.

Humorista Thiago Ventura

Para finalizar, João Paulo Haddad Marques, head de marketing da Betway, elogia os apresentadores do “Banca Braba”: “A Betway é uma das maiores empresas de apostas esportivas do mundo, está apoiando este projeto por acreditar muito no formato podcast e, principalmente, pelos hosts do podcast, que são pessoas incríveis e vão agregar muito à nossa marca”.