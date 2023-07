Betty, A Feia está de volta no Prime Video com uma história poderosa de empoderamento e família

A icônica personagem está de volta, 20 anos depois, em uma trama envolvente de empoderamento, família e desafios empresariais

O Prime Video acaba de anunciar o lançamento de uma nova série baseada na aclamada novela “Eu sou Betty, a feia”. Intitulada “Betty, A Feia”, a produção traz a presença da dupla original da novela, Ana María Orozco (Cochina Envidia) e Jorge Enrique Abello (Ana de Nadie), e estará disponível exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios ao redor do mundo.

A nova série conta a história da icônica Beatriz Pinzón Solano, conhecida como Betty Feia, duas décadas após os eventos da novela original. Nesse novo capítulo, Betty continua casada com seu marido e líder da companhia Armando Mendoza, porém enfrenta desafios em seu relacionamento com a filha adolescente, Mila, e na empresa da família, que passa por uma crise. Betty se vê questionando se as escolhas que fez há 20 anos a levaram ao caminho que realmente a faz feliz.

Francisco Morales, head de Estratégia de Conteúdo & CAM para a América Latina, comentou sobre a importância da personagem principal de “Eu sou Betty, a feia” e sua influência nos padrões de beleza. Ele destacou que a nova série é uma evolução dessa história, e expressou animação em colaborar com os parceiros dos Estúdios RCN para trazer essa produção aos assinantes do Prime Video ao redor do mundo.

O desenvolvimento e roteiro de “Betty, A Feia” foram conduzidos por Marta Betoldi, Juan Carlos Pérez e César Betancur, contando também com a participação de Valeria Gómez e Luis Carlos Ávila. A direção da série ficou a cargo de Mauricio Cruz Fortunato, com produção executiva de Juan Pablo Posada e Yalile Giordanelli. Ana María Orozco e Jorge Enrique Abello também participaram como produtores associados, enquanto a supervisão da produção foi realizada por Andrés Posada e Ana María Londoño.

Alexander Marin, VP de Distribuição da RCN, expressou seu orgulho em relação à nova produção, destacando sua importância no mercado latino-americano e sua distribuição em um dos palcos mais importantes do mundo.

Além da nova série, o Prime Video abriga todos os 335 episódios da novela original “Eu sou Betty, a feia”, considerada pelo Guinness World Records como a novela mais bem-sucedida da história. A novela foi exibida em 180 países, dublada em 15 línguas e adaptada em 28 territórios ao redor do mundo.

“Betty, A Feia” se junta a um vasto catálogo de programas de TV e filmes disponíveis no Prime Video, incluindo produções originais Amazon e outras produções premiadas. Os membros Prime poderão desfrutar da série em qualquer lugar e a qualquer hora, através do aplicativo Prime Video em diversos dispositivos.

