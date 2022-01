Betterfly e Icatu arrecadam mais de sete mil pratos de comida para a ONG Ação da Cidadania Rio Innovation Week

Arrecadação foi feita a partir de ação que contabilizou o esforço de atividade física dos participantes do evento

Todo o esforço de atividade física dos participantes do Rio Innovation Week, que aconteceu entre 13 a 16 de janeiro, será revertido em 7.566 pratos de comida que serão doados para a ONG Ação da Cidadania.

A contagem foi feita por uma pulseira com radiofrequência que registrava a doação de um prato de comida a cada dez mil passos dos participantes e também a cada um minuto caminhado ou pedalado no estande do evento

Foram contabilizados 70,5 mil passos percorridos pelo público ao longo dos quatro dias de evento no Jockey Club, assim como o tempo de utilização de bicicletas e esteiras ergométricas disponibilizadas no estande das empresas Betterfly e Icatu, que assinam a ação.

Foram contabilizados 70,5 mil passos percorridos pelo público ao longo dos quatro dias de evento no Jockey Club

A contagem foi feita por uma pulseira com radiofrequência que registrava a doação de um prato de comida a cada dez mil passos dos participantes e também a cada um minuto caminhado ou pedalado no estande do evento. A iniciativa foi uma forma de mostrar na prática como funciona a plataforma de benefícios lançada no Brasil pelas empresas que une proteção financeira, bem-estar e impacto social através de um aplicativo para o mercado B2B2C.