Betnacional anuncia patrocínio ao Vila Nova Futebol Clube para a temporada 2022

Site de apostas online e entretenimento esportivo realiza parceria com o tradicional time goiano, cujo contrato contempla diversas ativações, além do foco em redes sociais

A casa de apostas esportivas Betnacional é a nova patrocinadora do Vila Nova Futebol Clube para a temporada 2022. O patrocínio é válido para todas as competições nas quais o clube for disputar, entre eles o Campeonato Brasileiro Série B o Campeonato Goiano. O acordo, negociado pela agência de marketing esportivo Wolff Sports, contempla uma série de ações e ativações de marca que serão contempladas no decorrer do ano.

No contrato de patrocínio, também está incluso entre as contrapartidas a exposição da logomarca da casa de apostas esportivas em propriedade denominada “Costas superior” da camisa dos jogadores, o rótulo de “patrocinadora oficial do clube”, além da presença da marca no site oficial e nas redes sociais do Vila Nova.

“O Vila Nova é um grande clube, conhecido como o ‘mais amado do Centro-Oeste’. Tem história no cenário nacional. Investir em um clube do tamanho do Vila faz parte da nossa estratégia de expansão da Betnacional para todo o país. A Betnacional é a ‘bet’ de todos os brasileiros. Somos o site do ramo de apostas com maior retenção de usuários do Brasil em 2021. Aos nossos apostadores, garantirmos um produto de qualidade, seguro e com retorno rápido. Portanto, associar a nossa marca à do Vila Nova vai popularizar ainda mais a Betnacional no Centro-Oeste. E assim estamos fazendo em todas as regiões do país”, explicou João Studart, diretor da Betnacional.

“Para nós do Vila Nova é muito importante ter uma empresa do tamanho da BetNacional como patrocinadora do clube. A nossa grande torcida vai abraçar esse gigante e com toda certeza teremos a BetNacional como parceiro durante muito tempo!”, comemora Murilo Reis, Diretor de Marketing do Vila Nova.