Beth Bacana conquista fãs com sertanejo animado e planeja assinatura com selo musical em 2022

Leandro Damasceno e Chloe, casal que integra a banda, também apresenta o programa #Sabadou, que será gravado na estrada durante os shows desse ano

A banda Beth Bacana tem feito enorme sucesso entre os fãs, com músicas marcantes e envolventes que misturam sertanejo a outros ritmos musicais.

Leandro Damasceno e Chloe estão à frente desse grupo que começou em 2004, quando Leandro, que formava um trio de pop rock com Daniel Faria e Fernando Tigrão, resolve seguir sozinho com a banda, após os amigos tomarem rumos diferentes, em paralelo a sua carreira solo.

Mas é em 2007 que o cantor conhece Chloe em um bar em Pouso Alegre, Minas Gerais, durante uma apresentação em que ele convidou a artista para “dar uma canja”. A interação entre os dois foi tão boa que Damasceno então resolve chamar Chloe para seguir na Beth Bacana.

Chloe é nascida e criada em Pouso Alegre/MG, iniciou sua vida artística na escola e estudou artes cênicas e flauta-doce no Conservatório Estadual de Música de Pouso Alegre. A cantora é autodidata em canto e violão, compositora e produtora de projetos especiais e lançou três singles em carreira solo, além de compor a banda.

Leandro nasceu em São Gonçalo do Sapucaí/MG, foi criado em Heliodora/MG e, na adolescência, foi para Pouso Alegre estudar, onde se formou na Faculdade de Direito do Sul de Minas e é pós-graduado em Direito Empresarial. Atualmente, fora da música, Damasceno é servidor público do TJMG e atua no Fórum de Pouso Alegre.

O cantor também é formado em canto técnico no mesmo conservatório de música que Chloe, tem três álbuns lançados, um como vocalista da banda Themis e dois em carreira solo, e segue com a Beth Bacana.

O casal não possui filhos em comum, apenas Damasceno, que é pai de três filhos de outros relacionamentos, mas adoram animais e têm sete cachorros e três gatos.

O curioso nome da banda surgiu em 2003, após uma conversa entre os então integrantes da banda, que na época eram todos homens, onde eles perceberam que faltava uma mulher no projeto. Daí surgiu o nome Beth, em referência à mãe de um amigo em comum do trio. “Hoje, as pessoas fazem uma confusão e acham que a cantora Chloe é a Beth”, brincam.

Entre os sucessos musicais, Beth Bacana possui o single “Dejafu” (dos mesmos compositores de “Jenifer”, do cantor Gabriel Diniz), “Colinho seu” (composição própria) e “Sol de Agosto” (composição do casal), single lançado após ambos se recuperarem de complicações decorrentes da Covid-19.

Em 2021, a banda lançou seu EP “Beth Bacana Acústico Ao Vivo”, firmando ainda mais o lado compositor dos líderes da banda.

Após serem acometidos pela Covid-19, momento em que Leandro desenvolveu tromboflebite e Chloe teve embolia pulmonar, fato que a deixou internada durante 15 dias, o casal resolveu defender a causa da doação de sangue também nos seus shows, procedimento tão importante durante a internação da cantora.

A banda Beth Bacana vem se descobrindo no gênero sertanejo, porém com influências de outros estilos musicais, como o forró pé-de-serra, o reggae e o pop. Misturando também com a as notas marcantes dos violões, que remetem ao som de Minas Gerais, cidade natal da banda.

Além disso, o casal comanda o “#Sabadou com Beth Bacana”, que começou em 2020, no início da pandemia, após uma live na Rede América de Televisão, onde receberam o convite para apresentar o programa.

Há dois anos no ar, todo sábado, para todo o Brasil via parabólica e canais abertos em Minas e São Paulo, o programa já abriu portas para artistas de diversos locais do país se apresentarem e mostrarem seu trabalho.

Após a pandemia, com a retomada dos eventos, o programa vai à estrada seguindo a banda, que está em fase de negociações para a retomada de shows em Minas Gerais e São Paulo, além de gravações por todas as cidades em que passar.

Beth Bacana planeja lançar este ano diversos sucessos musicais, além de ter programada a assinatura de um contrato com um selo e produtora musical que será responsável pela produção dos próximos lançamentos da banda.