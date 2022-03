Bernardo do Espinhaço, cantor dos viajantes, lança Turnêxpedição 2022

Neste ano, a banda contará com outros músicos tocando violino, ukulele, percussão e baixo

Único artista a fazer shows em cenários naturais no Brasil, Bernardo do Espinhaço, também conhecido como o cantor dos montanhistas, dos trilheiros e dos viajantes, acaba de lançar a sua Turnêxpedição 2022, que tem início no próximo dia 1°/4.

A lista dos pontos de encontro é para derrubar de amores qualquer apaixonado pela natureza do Brasil: Bonito, Chapada dos Veadeiros, Cânions do Sul, Rio Amazonas, Pedra do Baú ou as gigantescas cachoeiras do Tabuleiro e da Canastra.

As apresentações, sempre ao pôr-do-sol, são para todo tipo de público (Foto: Robson de Oliveira)

Além disso, depois de uma bem sucedida turnê no ano passado, onde quase todas as apresentações se esgotaram com antecedência, Bernardo traz novidades. Neste ano, a banda contará com outros músicos tocando violino, ukulele, percussão e baixo.

As apresentações, sempre ao pôr-do-sol, são para todo tipo de público. Há lugares que se chega de carro, em caminhadas curtas de meia hora ou até numa travessia de quatro dias. Há possibilidade de pernoites em acampamentos ou pousadas requintadas nos destinos.

O público contará também com um seguro para atividades outdoor. Os shows seguem com os diferenciais criados no ano passado como o vinho da turnê, a pauta educativa ambiental e as ações de sustentabilidade. 23 agências de ecoturismo estarão operando as apresentações e oferecendo atividades extras como visita a cachoeiras e subida de cumes.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo valor de R$ 50 pela Sympla.

Além de músico, Bernardo do Espinhaço é especialista da Serra do Espinhaço

Serviço:

Turnêxpedição Bernardo do Espinhaço 2022

Data: de 1°/4 a 10/9

Onde: Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Amapá

Valor: R$ 50

Como adquirir: Sympla.