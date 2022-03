Benjamin Cano estrela capa da última edição da Revista Danz com blazer e vestido

Sobre ser capa, Benjamin confessou que se sentiu poderoso e orgulhoso do resultado final

O francês mais apaixonada pelo Rio de Janeiro é a capa da última edição da Revista Danz. Sempre muito estiloso, Benjamin Cano Planès posou para sessão fotográfica da capa com um elegante vestido preto e um blazer com detalhes em prata. Para o Jornal de Brasília, ele contou sobre como foi a experiência e sobre os planos para 2022.

O apresentador acaba de lançar um canal no YouTube com o programa “Bonjour Bonjour”, onde mostra detalhes da vida carioca para brasileiros e estrangeiros. Ele apresenta não apenas os melhores pontos da cidade, como também lugares que pouquíssimas pessoas conhecem, saindo dos tradicionais passeios turísticos.



Sobre ser capa, Benjamin confessou que se sentiu poderoso e orgulhoso do resultado final. “O convite para capa foi para fazermos um ensaio fashion e para que eu contasse os meus projetos de 2022. Eu achei ótimo porque o ensaio foi minha cara, foi bem ousado. Eu achei maravilhoso”, disse o apresentador.

Com tantos projetos por vir, Benjamin afirma que 2022 será o ano dele! Ele acaba de lançar um canal e está planejando outro trabalho para o YouTube focado em paternidade. O programa “Papai” será um podcast, com previsão de lançamento para abril, e terá episódios com diferentes tipos de pais, pai hétero, pai gay, pai famoso, pai solteiro… “Há muito sobre maternidade. Eu quero dar espaço para os pais”, explicou.

Mais dois grandes projetos estão sendo arquitetados pelo apresentador. Um deles é um programa de televisão em que Benjamin vai mostrar para o público o interior de residência de várias celebridades. Outro programa de fora está sendo pensado para chegar ao Brasil. Mais novidades, o apresentador deve divulgar em breve.