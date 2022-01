Benjamin Cano estreará seu próprio reality show exaltando as belezas do Rio

A atração do apresentador destaca as belezas do Rio de Janeiro

O reality show Bonjour Bonjour, estrelado pelo francês Benjamin Cano, vai estrear nesta terça-feira, 11, às 18h no canal do YouTube e no Instagram do empresário.

O objetivo da atração é atrair possíveis compradores de imóveis de luxo, já que o empresário é sócio da RiOException, agência imobiliária, que idealizou a criação do programa.

O apresentador conta que inicialmente mostrará apenas a cidade do Rio, onde mora, mas futuramente, outros lugares serão cenários do reality Foto: Sérgio Baia





Para isso, além de seu dia a dia, o apresentador vai mostrar os imóveis de alto padrão e valorizar a beleza do Rio de Janeiro. Benjamin apresentou o reality show francês “Les Anges”, que teve a sétima temporada gravada no Brasil. Agora ele fala sobre as expectativas para a estreia da atração. “Extrema felicidade por voltar a fazer o que amo, o que nasci pra fazer: apresentar. Será o primeiro de muitos e com certeza esse será com um sentimento de ‘primeiro filho'”, afirma.

Benjamin apresentou o reality show francês “Les Angels”, que teve a sétima temporada gravada no Brasil Foto: Sérgio Baia



O apresentador conta que inicialmente mostrará apenas a cidade do Rio, onde mora, mas futuramente, outros lugares serão cenários do reality. “Inicialmente, vou mostrar o local que amo e que me acolheu muito bem quando cheguei no Brasil. Mas não descarto mostrar outros lugares não… Porém, vai demorar pra mostrar todo o Rio, até porque existem muitos lugares incríveis por aqui”, enfatiza.



O apresentador revela que toparia participar de outro reality show. “Acredito que sim. Porém, no atual momento não, única e exclusivamente por conta da minha filha, que ainda depende muito de nós”, finaliza.