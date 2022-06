Belo Horizonte recebe o musical “Clube da Esquina – Sonhos Não Envelhecem” em agosto

O clássico álbum lançado em 1972 por Milton Nascimento e Lô Borges foi eleito o nº1 entre os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos

O álbum Clube da Esquina completou 50 anos de seu lançamento em março passado. Além disso, foi eleito o maior álbum brasileiro, em uma eleição realizada este ano, com 162 especialistas em música que elencaram 500 discos nacionais mais influentes.

A turnê do musical também celebra os 60 anos de operação da Usiminas, que patrocina a atração por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com apoio do Instituto Usiminas.

Para aproveitar o momento de celebração, nada mais justo que um espetáculo contar essa história tão bonita e marcante da música brasileira.

Dennis Carvalho dirige a atração que conquistou fãs e iniciados na obra clássica do Clube da Esquina

O espetáculo musical tem estreia prevista para o dia 19 de agosto, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte (berço do Clube da Esquina). Com direção de Dennis Carvalho, o espetáculo é baseado no livro “OS Sonhos Não Envelhecem”, de Márcio Borges, letrista e irmão de Lô. Após a estreia, o espetáculo segue para Ipatinga, no Centro Cultural Usiminas, no dia 2 de setembro.

Com direção de Dennis Carvalho, apresentação conta a história dos mineiros do Clube da Esquina

A diretora Corporativa de Comunicação e Responsabilidade Social, Ana Gabriela Cardoso, ressalta a importância da companhia estar entre as principais empresas que fomentam a cultura no país, além de incentivar a democratização do acesso desses espetáculos no interior de Minas Gerais. “Mais um musical inédito chega a Ipatinga. Única cidade do interior do Brasil a receber outra superprodução cultural, fato que reafirma a importância da democratização de grandes eventos fora das capitais. Os projetos culturais também estão conectados a uma pauta permanente de responsabilidade social da Usiminas”, afirma.