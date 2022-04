Bella da Semana: Aline Silva, irresistível tentação

Rostinho de menina e atitude de mulher! A biomédica Aline Silva arrancou suspiros exibindo toda a sua ousadia durante o ensaio ao vivo para o Bella da Semana. Após o sucesso durante a transmissão a modelo fez sua estreia na maior revista masculina do Brasil deixando os fãs do Bella apaixonados. Agora a modelo retorna para mais uma parte de um ensaio especial.

Nascida em Joinville (SC), Aline Silva tem 24 anos e mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e além de modelo trabalha como biomédica. A Bella da Semana conta ainda que gosta e jogar beach tennis e de assistir filmes nas horas de folga.

Aline revela ainda que entre quatro paredes vale tudo, que não pode faltar The Weekend em sua playlist na hora do sexo

Quando o assunto ficou mais íntimo a modelo não guardou segredos. Aline revelou que já fez ménage e que o lugar mais exótico que já transou foi no mar em um jetski. Ela também conta que já ficou com outras mulheres e que a parte que mais gosta são os seios. Sobre ficar com famosos: “Já, mas não posso falar”.

Aline revela ainda que entre quatro paredes vale tudo, que não pode faltar The Weekend em sua playlist na hora do sexo e que tem mania de andar pelada pela casa quando não tem ninguém olhando. O segredo para conquistar nossa Bella da Semana também é simples. "Fazer minhas loucuras".

Esse foi o primeiro ensaio nu da nossa Bella da Semana e ela comentou sobre a experiência de posar para a maior revista masculina do país. “Foi uma experiência incrível, eu pude sair da minha zona de conforto, eu adorei seria maravilhoso fazer novamente”.