Beleza Fatal: HBO Max confirma a produção da primeira novela original brasileira da plataforma

Camila Pitanga e Murilo Rosa já estão escalados para o elenco da trama que será gravada em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A HBO Max confirma a produção de Beleza Fatal, primeira novela original da plataforma na América Latina, para o segundo semestre deste ano. O projeto será executado pela produtora Coração da Selva e as gravações serão feitas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Outro nome confirmado para produção que será gravada em São Paulo e no Rio de Janeiro, é Murilo Rosa. Créditos: Instagram

“Estamos muito contentes em confirmar a produção de Beleza Fatal, que acontecerá 100% no Brasil. Estamos terminando a escalação do elenco e, em breve, entraremos em estúdio”, comenta Mônica Albuquerque, head de Gestão de Talentos e Desenvolvimento de Conteúdos Roteirizados, da Warner Bros. Discovery. “O núcleo de novelas segue sendo uma prioridade de extrema importância para a companhia, estamos com cinco roteiros de novelas finalizados na América Latina e retomando os planos de produção de cada uma delas.”

Com mais de 21 anos de experiência em audiovisual, a produtora Coração da Selva é vencedora do Emmy®️ Internacional e também já atuou em outros projetos da plataforma, como Além do Guarda-Roupa, primeira série brasileira inspirada nos dramas coreanos, que tem sua estreia prevista ainda para este ano na HBO Max.

Beleza Fatal tem criação de Raphael Montes e supervisão geral de Silvio de Abreu. A produção já está com o roteiro dos 40 capítulos concluídos e iniciará as gravações no segundo semestre de 2023. A atriz Camila Pitanga e o ator Murilo Rosa já estão escalados para o elenco.

A produção contará uma história de busca por justiça que se passa no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Sofia era criança quando viu sua mãe ser presa injustamente por causa de sua tia, Lola (Camila Pitanga), uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos. Sem rumo, Sofia é acolhida pela amorosa família Paixão, que também está sofrendo porque a filha Rebeca, uma candidata a modelo, foi parar no hospital após uma cirurgia plástica malsucedida.

Sofia e sua nova família se unem na dor e na indignação contra os culpados pelas suas tragédias. Anos depois, já adulta, Sofia traça seu plano de vingança. Com ajuda da família Paixão, Sofia quer destruir Lola e todos aqueles que lhe fizeram mal. Em sua obsessão, Sofia reencontra um amor de infância, questiona os próprios passos e descobre que fazer justiça custa um preço muito alto.