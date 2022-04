Bebês imunizados: Moderna requisita autorização de vacina contra covid-19 em crianças de 6 meses até 6 anos nos EUA

A apresentação do registro aos reguladores dos Estados Unidos é baseada na Fase 2/3 dos Estudos de mRNA-1273 e traz esperança para a população

A tranquilidade da imunização está mais próxima de alcançar toda a família. A Moderna, empresa de biotecnologia, anunciou hoje que enviou uma solicitação de autorização de uso de emergência nos Estados Unidos para sua vacina Covid-19 em crianças de seis meses a menos de dois anos e, dois anos a menos de seis anos de idade para a agência sanitária do país. Pedidos semelhantes estão em andamento com as autoridades regulatórias internacionais onde já possui registro. As solicitações são baseadas em uma série primária de duas doses de 25 μg de mRNA-1273.

Atualmente, a Moderna está estudando doses de reforço para as duas cortes pediátricas mais antigas, e a empresa está projetando o estudo para avaliar o potencial para aqueles de seis meses a menos de seis anos

Stéphane Bancel, presidente corporativa da Moderna diz estar orgulhosa e com boas expectativas para a aprovação e início das vacinações. “Estamos orgulhosos de compartilhar que enviamos para autorização para a nossa vacina contra COVID-19 para crianças pequenas. Acreditamos que a mRNA-1273 será capaz de proteger com segurança essas crianças contra o SARS-CoV-2, e isso é muito importante em nossa luta contínua contra a COVID-19, e será especialmente bem aceita pelos pais e cuidadores”, pontua.

E no Brasil?

Na América Latina, o grupo Adium fechou um acordo com a Moderna para a distribuição e comercialização da SPIKEVAX, a vacina desenvolvida pela farmacêutica norte-americana contra o SARS-CoV-2. No Brasil, a operação será conduzida pela Zodiac Produtos Farmacêuticos, subsidiária do grupo Adium no país.

No âmbito do acordo, a Zodiac irá colaborar com Moderna na gestão dos contratos de fornecimento da vacina, bem como nos processos de registros nas agências reguladoras, apoio às atividades de Farmacovigilância, Educação Médica Continuada, Assuntos Governamentais para garantir acesso e disponibilidade da SPIKEVAX no Brasil.

No início do mês de abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou uma reunião técnica com a Zodiac e a Moderna para tratar da regularização da vacina, que já conta com registro definitivo nos Estados Unidos, com autorização emergencial da Organização Mundial da Saúde (OMS), além de ter sido autorizada para uso em outros 84 países.

Esclarecimentos sobre a vacina

A vacina COVID-19 da Moderna utiliza a plataforma tecnológica mRNA para fornecer um plano para suas células construírem a defesa do corpo contra o SARS CoV 2, o vírus que causa o COVID-19. A vacina COVID 19 da Moderna não contém SARS CoV 2 nem qualquer vírus, apenas o padrão para ajudar a combater o vírus.