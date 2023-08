Bebês e Crianças Podem Ser Voluntários em Estudo com Vacina Tetravalente Contra a Gripe do Butantan

O imunizante já passou por uma análise de segurança com voluntários adultos, conduzida por um comitê independente de monitorament

O Instituto Butantan, referência em produção de imunizantes no Brasil, está na fase III de desenvolvimento de uma vacina tetravalente contra a gripe destinada a bebês e crianças com idade entre 6 e 35 meses. O estudo, que busca 1.412 voluntários mirins em várias regiões do país, representa uma oportunidade para pais e responsáveis contribuírem com a saúde pública e protegerem seus filhos da influenza.

Contribua para o avanço da pesquisa e proteja a saúde dos pequenos

A busca por uma vacina mais abrangente e segura contra a gripe tem sido uma prioridade para os especialistas em saúde, e o Instituto Butantan se destaca nesse esforço ao avançar em pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina tetravalente. Essa nova vacina contém duas cepas do vírus influenza tipo A (H1N1 e H3N2) e duas cepas tipo B (linhagens Victoria e Yamagata), oferecendo uma maior proteção contra as variações do vírus que podem surgir ao longo das temporadas de gripe.

De acordo com a gestora médica de desenvolvimento clínico do Butantan, Carolina Barbieri, o imunizante já passou por uma análise de segurança com voluntários adultos, conduzida por um comitê independente de monitoramento. Agora, a pesquisa avança para avaliar a segurança e a capacidade de gerar anticorpos em bebês e crianças, visando a melhorar ainda mais a eficácia da vacina.

Gestora médica de desenvolvimento clínico do Butantan, Carolina Barbieri

Para participar do estudo, é necessário que as crianças não tenham sido vacinadas contra a influenza na campanha de 2023, uma vez que receberão a nova vacina no decorrer da pesquisa. Além disso, existem restrições para indivíduos com condições médicas crônicas, imunossuprimidos ou histórico de alergia às proteínas do ovo ou a qualquer componente da vacina.

O Instituto PENSI – Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil – é o responsável pela condução do estudo e está localizado na Av. Angélica 2.071 – 2º andar, na Consolação, São Paulo/SP. Pais e responsáveis interessados em colaborar com a pesquisa podem entrar em contato através do telefone (11) 2526-2525.

Ser voluntário nesse estudo é uma oportunidade não apenas de proteger os filhos contra a doença, mas também de contribuir para o avanço da ciência e para o bem-estar de toda a sociedade. O engajamento dos pais é fundamental para garantir o sucesso dessa importante pesquisa e, possivelmente, para tornar a vacinação contra a gripe uma realidade ainda mais eficaz e abrangente em todo o Brasil.