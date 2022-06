 Beauty School, rede de escolas de beleza nos EUA recebe brasileiros e emite o visto I-20

O Grupo Flavia Leal Beauty School, dirigido por uma carioca, é porta de entrada para quem sonha em estudar e trabalhar de forma legal na terra do Tio Sam

Prosperar nos Estados Unidos é a ambição de muitos brasileiros, que querem morar e ganhar dinheiro de forma legal em território americano. Esse também foi o desejo da brasileira Flavia Leal, que embarcou para Boston há 20 anos e hoje comanda uma rede com quatro escolas profissionalizantes nos Estados Unidos, além de uma confecção de roupas e uniformes. “Cheguei com muitos sonhos na bagagem e vontade de crescer. Agora auxilio outros brasileiros a conquistar a independência financeira por meio da educação profissional nas áreas de beleza e estética”, conta a presidente do Grupo Flavia Leal Beauty School.

Além receber brasileiros que querem migrar em um processo legal, as escolas do Grupo Flavia Leal Beauty School em Massachusetts estão licenciadas para emitir o I-20, que permite que os alunos façam cursos profissionalizantes, tirem a licença profissional e apliquem para a permissão de trabalho. “A principal vantagem é que oferecemos cursos bastante práticos, que permitem que os nossos alunos ingressem no mercado de trabalho. Ele não vem apenas para estudar, mas para se tornar um profissional de estética, um cabeleireiro ou uma manicure.” Outro diferencial da escola é que as aulas são em português e com professores brasileiros.

Ter o visto de estudante nos Estados Unidos garante uma série de benefícios. Em Massachusetts, por exemplo, é possível tirar carteira de motorista, alugar um imóvel ou financiar carro. O primeiro passo para isso é ser aceito em uma escola aprovada pelo Student and Exchange Visitor Program (SEVP), como a Flavia Leal Beauty School.

O processo do visto é possível tanto para quem ainda está no Brasil, como para quem já mora nos Estados Unidos. Para quem já está no país, no entanto, é necessário estar na permanência ou já com status de estudante (visto F1) para pedir transferência de escola e de visto para o M1.

Boston é uma das cidades americanas com o maior número de imigrantes brasileiros, respondendo por cerca de 5% de todos os imigrantes do Brasil no estado de Massachusetts. Com cerca de 64 mil brasileiros, a região metropolitana de Boston também é a segunda do país com mais pessoas nascidas no Brasil ou descendentes, atrás apenas da região metropolitana de Nova York e na frente da região metropolitana de Miami.

O que é o I-20?

O I-20 é o principal documento para a obtenção do visto de estudante nos Estados Unidos. Trata-se de um formulário de imigração utilizado pelas escolas e universidades, para determinar que o estudante se qualifica para obter o visto de estudante F-1. Neste documento vão constar o nome do estudante, país, instituição de ensino que será a patrocinadora do visto, curso ou especialização, custo dos estudos. Uma vez que a escola aceite a matrícula do aluno e emita o I-20, ela é a responsável por manter o status de estudante deste aluno e deve reportar ao governo se o estudante está cumprindo com suas obrigações.