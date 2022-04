BBB22: Terapeuta Cláu Magalhães explica mudança de Arthur Aguiar através da meditação

Além das sessões de meditação, Arthur também leu e indica um e-book da Cláu

Após passar por momentos difíceis e ser cancelado por problemas pessoais, Arthur Aguiar entrou no Big Brother Brasil na tentativa de mostrar o seu lado transformado para o público. Enquanto muitos afirmam que o ator está fazendo um personagem dentro da casa mais vigiada do país, a terapeuta Cláu Magalhães afirma que não e conta sobre o processo de mudança do cantor.

Fora da casa, muitas pessoas questionaram qual foi o trabalho realizado por Cláu com Arthur e a terapeuta garante que não houve treinamento e nem tentativa de moldar o ator para entrar no BBB, muito pelo contrário. Magalhães disse que foram feitas sessões de meditação com Aguiar.

“É uma técnica para aprender a silenciar e trazer o foco para nossa respiração, pois a nossa respiração comanda muito as nossas emoções. Quando a gente respira, vai oxigenando o cérebro e trazendo clareza. A gente precisa silenciar e se voltar para dentro de nós mesmos, só assim conseguiremos tomar as melhores decisões. É um trabalho de autoconhecimento desafiador”, explica a terapeuta.

“Eu vi essa transformação acontecer na dor! Ele não está usando o dom dele como ator, está lá realmente como pessoa física. Eu o vi lutando pela família, pelo amor que sente pela Maíra. Conforme ele já disse em algumas entrevistas, os problemas aconteceram por conta de um vazio que existia dentro dele. O Arthur resgatou o amor próprio, viu que não precisa da validação externa de ninguém e que nós só conseguimos ficar inteiros para alguém quando estamos inteiros para nós mesmos”, concluiu Cláu.