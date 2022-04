BBB22: McDonald’s apresenta o primeiro filme publicitário produzido no reality

Com criação da GALERIA em parceria com a Globo, produção integra campanha para apresentar a linha Novos McPicanha

Pela primeira vez na história do Big Brother Brasil, um filme publicitário foi produzido dentro da casa mais vigiada do país. O novo comercial do McDonald’s, protagonizado por nove participantes do BBB22 está em veiculação nacional na televisão. O conteúdo é uma continuidade da campanha da linha Novos McPicanha e foi idealizado pela agência GALERIA, com o desenvolvimento em parceria com a Globo.

“Normalmente, os brothers viram garotos-propaganda quando saem da casa mais vigiada do Brasil. Agora, pela primeira vez, criamos um filme ainda com os participantes dentro do reality. Captamos as reações autênticas deles e ainda deixamos o público assistir à gravação de um comercial do McDonald’s dentro do BBB”, completa Phil Daijó, diretor de criação da GALERIA.

Os participantes do BBB estrelaram a nova campanha

Na semana passada, os participantes da 22ª edição do BBB foram surpreendidos ao poderem experimentar em primeira mão o novo Picanha Salada Bacon, que leva deliciosas fatias de queijo cheddar derretidas, o exclusivo molho picanha e o crocante bacon da marca. Além disso, também puderam saborear o Picanha Cheddar Bacon que também faz parte da linha Novos McPicanha. O filme dá ênfase à criatividade dos brothers, que reagem ao sabor dos sanduíches usando expressões com advérbios de modo variados, em sintonia com o conceito da campanha, “Picanhamente Delícia”.

“Com essa dinâmica seguimos nosso objetivo de a cada semana promover novas conversas com os fãs da marca. Depois de deixarmos todo mundo com água na boca ao mostrar os bastidores da nova campanha, vamos mostrar o resultado, apresentando o primeiro filme da marca produzido dentro do reality. Sem dúvida, uma maneira bem diferente de comunicar um lançamento de produto e que acreditamos que vai contribuir para o engajamento com os fãs do BBB22”, destaca João Branco, VP de marketing do McDonald’s.

Os Novos McPicanha já estão disponíveis nos restaurantes da marca, Méqui Sem Fila, McDelivery e no Drive-Tudo.