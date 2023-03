BBB 23: Luísa Sonza será a grande atração da festa do próximo sábado

Uma das artistas brasileiras femininas de maior sucesso da atualidade, a cantora levará seus maiores sucessos para o palco do reality show.

Luísa Sonza vai se apresentar na casa mais vigiada do Brasil neste sábado (11). A gaúcha, que atualmente é a artista pop feminina mais escutada nos anos de 2021 e 2022 no Brasil, vai levar seus sucessos, com um repertório especial para a badalada festa de sábado do reality show.

Luísa Sonza se apresenta no BBB 23 neste sábado. Créditos: Pam Martinss

“Estou muito feliz em voltar à casa do BBB e preparei um repertório com muito amor para os brothers. Tenho certeza de que vou me divertir muito com eles”, afirma Luísa.

Essa é a segunda vez que a artista se apresenta no BBB. Na edição de 2022 ela empolgou os participantes com seus hits que rendeu elogios dentro e fora da casa.