Bayer abre inscrições para Programa de Estágio com 130 vagas em todo o país

Estudantes brasileiros de todas as áreas podem se candidatar até o dia 5 de abril. Bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2.400,00

A Bayer, multinacional alemã, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio, que oferece 130 vagas para estudantes de ensino superior, ensino técnico e ensino superior agro. As oportunidades estão distribuídas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso e Paraná, e são destinadas às áreas de agrícola, farmacêutica, bens de consumo e funções corporativas.

O processo seletivo será realizado de forma 100% virtual e dividido em cinco etapas

As inscrições vão até o dia 5 de abril e podem ser feitas pelo site da empresa. A bolsa-auxílio varia de acordo com a carga horária, sendo R$1.200,00 para estágio técnico (30h/semana), R$2.100,00 para estágio superior (30h/semana) e R$2.400,00 para superior do agro (40h/semana).

O processo seletivo será realizado de forma 100% virtual e dividido em cinco etapas: inscrição, primeiras avaliações, dinâmicas online, teste de inglês (para uma minoria de vagas que exige a proficiência do idioma, por ter contato com times globais), painel de negócios e/ou entrevista final e anúncio dos aprovados.

Renata Prestes, recrutadora na área de Aquisição de Talentos da Bayer Brasil

Os candidatos elegíveis são estudantes de Ensino Superior, Superior Agro e Técnico de todas as áreas de atuação. Os profissionais selecionados terão acesso a uma trilha de desenvolvimento composta por encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos em temas relacionados à visão de projetos, inteligência emocional, carreira e performance, mundo Bayer, transformação digital e inovação.

De acordo com Renata Prestes, recrutadora na área de Aquisição de Talentos da Bayer Brasil, o objetivo do programa é atrair e desenvolver talentos internos para que eles possam fortalecer suas habilidades e se tornarem protagonistas da história da empresa. Além disso, a Bayer conta com outras formas de desenvolvimento, como curso de inglês e programa de mentoria global. Os novos talentos também poderão participar do Programa Beta, que é um comitê de estagiários da Bayer de todo o Brasil que promove integração e desenvolvimento para estes profissionais, trabalhando soft skills e engajando-os em pautas sociais, para que se tornem profissionais mais críticos.

Pré-requisitos

Universitários de todas as áreas de ensino podem se candidatar. Para as vagas de Ensino Superior é preciso ter disponibilidade para estagiar 30h, pelo menos 1 ano disponível para o estágio e estar cursando a partir do 2º ano da graduação ou 1º ano do curso tecnólogo. Para oportunidades de Superior Agro, os estudantes devem cursar o último ano da graduação e ter disponibilidade para estagiar 40h semanais e possuir de 5 meses a 1 ano para estágio. No caso dos estudantes de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico, ter disponibilidade para estagiar 30h semanais e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos.

Benefícios

Os benefícios do programa de estágio da Bayer apoiam-se em três pilares: saúde, equilíbrio e segurança financeira. Por isso, além de bolsa-auxílio, a Bayer oferece auxílio médico (com extensão para dependentes legais), auxílio odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), GymPass, subsídio para medicamentos, Seguro de vida, Short Friday, Vale Transporte ou ônibus fretado e refeições* (refeitório no local ou Vale Refeição, a depender da localidade).

Além disso, os selecionados também poderão aproveitar a cultura flexível da Bayer, por meio do programa Bayflex*, que entrou em vigor no ano passado para atender as expectativas dos seus colaboradores e as necessidades dos negócios. Nele os colaboradores têm a flexibilidade de trabalhar no escritório ou fora dele, após alinhamento prévio com o gestor direto.

Para mais informações e realizar a inscrição, acesse o site.