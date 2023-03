“Barraco de Família”: comédia com Cacau Protásio já tem data pra chegar aos cinemas

Filme retrata a força de uma mãe pra lá de divertida e marca a estreia nos cinemas de Hugo Gloss e Péricles

O telespectador brasileiro já pode comemorar: um novo filme cheio de bom-humor e com a identidade BR em breve chegará às telonas. Estamos falando da comédia “Barraco de Família”, dirigida por Maurício Eça e estrelada por Cacau Protásio e Lellê.

Comédia “Barraco de família” protagonizada por Cacau Protásio, ganha data de estreia

O longa acaba de ter seu trailer oficial divulgado. No vídeo, conhecemos a matriarca Cleide que se vira nos 30 para cuidar de sua família na Zona Leste de São Paulo. O filme já tem data de estreia marcada nos cinemas: 11 de maio, semana do Dia das Mães, com distribuição da Synapse Distribution. O longa terá sessões de pré-estreia em abril em diversas cidades do país.

A comédia marca a estreia de Péricles nas telonas. O cantor também é responsável pela música-tema do longa

No longa, Kellen (Lellê), uma funkeira famosa, é cancelada por causa de um vídeo polêmico vazado. Ao tentar voltar às suas origens, ela arma o maior barraco e precisará da ajuda de sua mãe, Cleide (Cacau Protásio), para desenrolar sua carreira. Apesar das brigas e confusões, essa família está pronta para se unir e resolver a situação caótica.

Além de Cacau Protásio, longa conta com grande elenco, incluindo Robson Nunes, Sandra de Sá e muito mais

“Barraco de Família” conta com um elenco estelar da comédia e da música nacional, incluindo o Péricles – que faz sua estreia nas telonas – Sandra Sá, a cantora e atriz Jeniffer Nascimento, Nany People e Maurício de Barros. Completam o elenco o influenciador digital Hugo Gloss, também em seu primeiro longa, Robson Nunes, Eduardo Silva, Yuri Marçal e Lena Roque, que também assina o roteiro ao lado de Emílio Boechat.

A comédia é mais uma produção da Santa Rita Filmes, responsável por filmes como “A Garota Invisível”, “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais” e “Hora de Brilhar”.