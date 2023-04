Barra de Ibiraquera, um dos principais destinos turísticos catarinenses, sofre com construções irregulares e danos à natureza

Moradores denunciam falta de fiscalização e prejuízos ao meio ambiente

A Barra de Ibiraquera, em Imbituba, é um dos principais destinos turísticos do litoral catarinense. Com águas cristalinas, areias finas e brancas, atrai turistas e surfistas, além de ser rota da Baleia Franca. Um paraíso do turismo brasileiro. Mas tudo pode estar em risco. Isso é o que afirmam moradores preocupados com construções irregulares na região que estariam causando diversos danos à natureza do local.

Região turística tem recebido construções irregulares, dizem moradores Crédito: Isha Helena



A empresária Isha Helena é uma das pessoas que escolheram viver nesse belo local. Ela conta que desde que se mudou para Barra de Ibiraquera tem notado as agressões ao meio ambiente.

“Conversei com as pessoas locais, no mercado, e comentaram que é assim. Passou o verão, que é o período que tem maior movimentação de turismo e fiscalização, eles começam a fazer as construções”, conta Helena.

“Já não temos mais muitos lugares assim”, diz Isha ao cobrar ações Crédito: Isha Helena



Isha destaca que as obras realizadas em locais em que não poderiam ocorrer acabam não sendo fiscalizadas pela administração municipal e chegam a ser finalizadas e acabam conseguindo liberação para instalação de água e energia. “A gente achou que era uma coisa que estava acontecendo de não denunciarem e todos disseram que não tem como denunciar, porque a Prefeitura não faz nada. Telefone na Prefeitura não funciona e disseram pra fazer denúncia na ouvidoria e nada. Se percebe que a Prefeitura não tem desejo ou disponibilidade de alguém que faça a fiscalização”, denuncia.

Obras irregulares na região que estariam causando diversos danos à natureza Crédito: Isha Helena



A empresária destaca ainda que “no começo essas construções eram uma ou outra e agora são várias”. As obras, segundo ela, acabam poluindo muito mais a natureza por serem irregulares: “Por exemplo, qual é o sistema de esgoto que estão fazendo?”, questiona. “Eles fazem gato de água e de luz, fazem esquema de esgoto bem perto do mar, da lagoa. Fazem ilegal, de qualquer jeito.Cada vez mais vai agravando e poluindo de formas que a gente nem imagina. Porque se as construções quando são feitas legalmente já têm coisas que poluem, imagina quando é ilegal”, acrescenta.



Diante do cenário, a moradora de Barra de Ibiraquera faz um pedido: “Deveria interromper essas construções e ter maior cuidado na preservação. Ou, se for o caso de poder fazer construção, que seja com liberação para ser feito direito e não estar poluindo ou agredindo mais a natureza”.



Se dizendo revoltada com a situação, Isha faz também um forte desabafo. “Sentimento de revolta e dor por tudo, pelo universo, pela Terra, pela descrença nos órgãos que deveriam nos proteger. A natureza deveria se manter preservada. A gente toma o espaço da natureza e ela toma de volta e quem acaba sofrendo é a população em geral. Por isso, precisava ser mais sério o cuidado com a preservação já não temos mais muitos lugares assim”, finaliza.



Resposta

Procurada pela reportagem pelo e-mail oficial, a Prefeitura de Imbituba foi informada sobre as denúncias. Até o momento desta publicação a reportagem não teve retorno.