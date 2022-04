Barbara Zagatta curte férias em Punta Cana antes de fazer sua estreia no carnaval do Rio

Ela passará pela avenida como musa da Acadêmicos do Sossego

Antes de fazer sua estreia na passarela do samba carioca, a apresentadora Barbara Zagatta, que mora em Brasília, curtiu uns dias de descanso na badalada cidade de Punta Cana, na República Dominicana. Banhada pelo mar do Caribe, a cidade tem mais de 32km de praias de águas cristalinas.

“Foram dias de muito sol e descanso. Tudo nesse lugar é lindo, isso sem falar do mar límpido. Agora quero continuar meu preparo para fazer bonito e curtir bastante minha passagem pela Marques de Sapucaí “, revelou a musa.

Barbara irá desfilar pela Acadêmicos do Sossego na série ouro do carnaval carioca no próximo dia 20. A escola será a última a passar pela avenida.