Barba é a maquiagem do homem? Conheça novidades do mercado vegano para estética facial masculina

A maior rede de estética facial da América Latina, Sóbrancelhas começou o 2º semestre de 2023 com muitas novidades.A marca, que já é conhecida pela sua vasta linha de produtos próprios, entrega agora ao mercado uma exclusiva linha de produtos masculinos.

Assim como nas outras linhas de produtos, os componentes da marca são vegano e cruelty free, ou seja, não são testados em animais. “A demanda da marca e do mercado está crescendo, e nós estamos acompanhando. Sabemos da importância do cuidado com a aparência para o sexo masculino. A barba é a maquiagem do homem, então, nada mais justo do que manter essa parte do rosto hidratada, cheirosa e bonita”, comenta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas.

Com a evolução da sociedade, é comum que os homens fiquem mais preocupados com a aparência e consequentemente consumindo mais produtos e serviços de estética e bem-estar. Como resultado, o Brasil é hoje o segundo maior mercado de produtos de beleza para homens, segundo a Abihpec, Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.

Já no Reino Unido, dados do Kantar mostram que os produtos de higiene e fragrâncias masculinos cresceram 7% em 2022, tornando-se uma das categorias mais fortes do país em beleza total e cuidados pessoais. “São números que nos animam bastante, tanto no Brasil quanto na Europa, até porque estamos abrindo uma das nossas unidades em Portugal numa época de alta no mercado de beleza europeu. Não poderia ser melhor”, ressalta a CEO.