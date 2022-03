Bar em Brasília lança open bar com drinks à base de gin

O Porks Samambaia vai promover todas as terças e quartas-feiras de abril um open bar de gin por R$ 50

O gin é bastante conhecido por sua versatilidade, que possibilita a criação de diversos drinks com sabores diferenciados. O mais conhecido é o Gin Tônica, que costuma levar gin, água tônica e limão siciliano, oferecendo um sabor levemente azedo, mas muito refrescante. A receita é simples, mas a criatividade dos bartenders possibilita versões diferentes do clássico, oferecendo novos sabores e experiências.

Pensando nisso, o Porks Samambaia, bar especializado em sanduíches e petiscos de porco, vai promover um open bar inédito com cinco opções de drinks. No cardápio estão o tradicional Gin Tônica; o Gin Tropical, com laranja e energético tropical; o Lady Pig, com tônica e xarope de morango; o Melancia Atômica, com limão e energético de melancia; e o Gin Fit, com limão e energético sem açúcar.

Para harmonizar, o bar recomenda o delicioso o Porks Bacon Burger, preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante, e o Bei com Melado, tiras de bacon crocante cobertas por melado de cana de açúcar



O Open Bar de Gin custa R$ 50 e estará disponível todas as terças e quartas-feiras do mês de abril, das 17h às 22h. Para harmonizar, o bar recomenda o delicioso o Porks Bacon Burger, preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante, e o Bei com Melado, tiras de bacon crocante cobertas por melado de cana de açúcar.